Drama na letalu dobila epilog, soigralcu Gorana Dragića 10 tekem suspenza

Letalo, s katerim je moštvo Vročice letelo proti mestu angelov, na obračun z Jezerniki, je zaradi paničnega napada Diona Waitersa moralo zasilno pristati. Po poročanju spletne strani ESPN se je pozneje izkazalo, da je napad povzročilo prekomerno zaužitje snovi s THC.

Vodstvo ekipe je 27-letnega Waitersa, ki letos v ligi NBA še ni igral, kaznovalo z desetimi tekmami prepovedi nastopanja. Kazen je začela veljati v petek. To je za Dragićevega soigralca že druga prepoved nastopanja v tej sezoni.

Prvič ga je vodstvo Miamija kaznovalo prejšnji mesec, ko je na družbenih omrežjih tarnal nad svojo vlogo v ekipi.

Kot so sporočili iz moštva Vročice, so nad dejanji Diona Waitersa zelo razočarani. Še posebej so izpostavili grozljivko na letalu in izrazili hvaležnost, da se zgodba ni slabše razpletla.

"V letošnji sezoni je bilo že več situacij, v katerih se je Dion vedel neprimerno. Od naših igralcev pričakujemo, da se obnašajo v skladu z najvišjimi standardi in pokažejo profesionalizem in spoštovanje tako do soigralcev in moštva kot tudi navijačev in celotne NBA-skupnosti," so pri Vročici zapisali v sporočilu za javnost in pohvalili igro in izkupiček na začetku sezone.

Miami je s 6 zmagami in tremi porazi na visokem 4. mestu vzhodne konference.