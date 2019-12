Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), najvišji športni funkcionar, ki je bil kadarkoli rojen v Sloveniji, je ponosen na vse domače športnike, ki prispevajo k dvigu ugleda in večji promociji slovenskega športa. O tem, koga bi v izboru za najboljšega v letu 2019 postavil na prestol, če bi imel pravico glasovanja, ima posebno mnenje.

Morali bi jih izbrati vsaj 30

Aleksander Čeferin je podelil nagrado najboljšemu slovenskemu športniku leta 2019. Foto: Grega Valančič/Sportida "Dejstvo je, da to so nehvaležne odločitve. Na neki način je pravično, če se lahko tako izrazim, da je letos dobil nagrado Primož, če jo je že lani Luka, na vsak način pa bi jih, če bi hoteli med vsemi superšportniki iz Slovenije izbrati najboljšega, morali izbrati vsaj 30," je prepričan Aleksander Čeferin. S tem je dal vedeti, kako veliko vrhunskih slovenskih športnikov v tem trenutku tako izstopa, da niso nekaj več le v svoji domovini, ampak po vsem svetu.

Med asi, ki so ostali v senci najboljše trojice, čeprav dosegajo odmevne rezultate in so zelo cenjeni na vseh celinah, je tudi "njegov" Jan Oblak. Najbolj znan slovenski nogometaš, eden najboljših vratarjev na svetu in dolgoletni zvezdnik madridskega Atletica, se podobno kot njegovi številni rojaki v izboru za športnika leta ni podal na stopničke. Ostal je spodaj, konkurenca je bila premočna.

Dončić bo največji zvezdnik lige NBA

Največ glasov v izboru najboljših športnikov v letu 2019 so zbrali slovenska odbojkarska reprezentanca, Janja Garnbret in Primož Roglič. Foto: Sportida Čeferin je na slovesni prireditvi podelil nagrado Primožu Rogliču. "Zdi se mi lepo, da je zmagal Primož. Ponosni smo bili na njega, spremljali njegove nastope. Res je fenomen. Luka pa je, kolikor ga vidim in spremljam, to mi je rekel tudi komisar lige NBA, bodoči največji zvezdnik lige NBA. Imel bo še veliko časa, da dobi te nagrade," se je nasmehnil priznani slovenski odvetnik, ki je v začetku leta opravil pogovor s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem v Londonu, kjer si je ogledal tudi tekmo lige NBA med Washingtonom in New Yorkom.

Imela sta si veliko povedati, saj tako liga NBA, ki že dolgo velja za najmočnejše košarkarsko ligaško tekmovanja na svetu, kot liga prvakov v svojih športih spadata v sam vrh zanimanja. Priljubljeni sta po vsem svetu, bogati so tudi zaslužki.

Luka Dončić je bill najboljši lani, Primož Roglič pa letos. Foto: Getty Images

Liga prvakov ostaja odprta za vse

Prvi mož Uefe ostaja neomajen in sporoča, da superlige ne bo. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar zadeva ligo prvakov, so se v zadnjih letih v Evropi pogosto pojavljale govorice, da si skupina najmočnejših klubov mimo dogovora z Uefo prizadeva za ustanovitev elitne superlige, v kateri ne bi bilo prostora za (naj)manjše.

"Tu je predsednik enega kluba, ki o tem sanja že 20 let, ampak nima nikakršne podpore," je Čeferin še enkrat izpostavil predsednika madridskega Reala Florentina Pereza, ki naj bi si prizadeval za tovrstne spremembe tekmovalnega sistema.

Proti takšnim idejam se bo boril in vztrajal pri svojem programu, ki ga je izpostavil že na volitvah za predsednika Uefe. Skrbel bo za razvoj nogometa vseh hitrosti, velikosti in spolov, obenem pa kot velik ljubitelj športa še naprej spremljal dogajanje na največjih tekmovališčih in ploskal uspehom Slovencev. Ne le Rogliču, Dončiću ali Timu Gajserju, svetovnemu prvaku v motokrosu, ampak tudi preostalim. Vsaj 30 jih je, ki bi si zaslužili resnejšo obravnavo pri izboru najboljšega.