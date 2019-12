Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA je v noči na sredo na sporedu šest tekem. Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa, ki so trenutno najuspešnejša ekipa v ligi, gostujejo pri Indiana Pacers, ki je trenutno sedma v vzhodni konferenci. Dallas Mavericks in Miami Heat poškodovanih Luke Dončića in Gorana Dragića počivata.