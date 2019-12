Trener Dallasa postregel z dobrimi novicami glede Dončića, podvig Miamija #video

V ligi NBA so v noči na četrtek nastopili vsi trije klubi s slovenskimi legionarji. Dallas je brez poškodovanega Luke Dončića, ki je prvič v tej sezoni bodril soigralce v obleki s klopi, ostal doma praznih rok proti Bostonu (103:109), Miami je v derbiju zahodne konference brez Gorana Dragića v gosteh premagal Philadelphio (108:104) in poskrbel, da v ligi ni več neporaženih gostiteljev, Denver pa je z Vlatkom Čančarjem, ki je zaman čakal na priložnost trenerja, doma odpravil Orlando (113:104).

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je po nezgodi na nedavni tekmi z Miamijem še vedno na seznamu poškodovanih igralcev Dallasa. Iz teksaškega moštva so po nedeljskem spopadu Dallasa in Miamija, na katerem si je 20-letni Ljubljančan zvil gleženj, sporočili, da njegova poškodba ni prehuda in da se bi njihov najboljši strelec lahko vrnil že kmalu, medtem ko je Lukova mama Mirjam Poterbin pred kratkim povedala, da je bil zvin gležnja hujši in Luke na delu letos ne bomo več videli. Trener Rick Carlisle je po dvoboju z Bostonom (103:109) dal vedeti, kako se zdravstveno stanje enega najbolj vročih košarkarjev na svetu izboljšuje in da bo Ljubljančan odpotoval z ekipo na naslednjo tekmo, ko čaka Mavericks gostovanje pri moštvu Philadelphia Sixers!

Vrhunci dvoboja med Dallasom in Bostonom:

Walker povzročal največ težav

Slovenski as je spremljal dvoboj v obleki. Foto: Guliver/Getty Images Ljubljančan, ki mu vsi ljubitelji košarke želijo čim hitrejši povratek, se je na dvoboju v Bostonu znašel v novi vlogi. Prvič v tej sezoni je spremljal obračun soigralcev v obleki na klopi za rezervne igralce. Dvoboj je doživljal čustveno, se veselil vsake dobre poteze soigralcev, slednjih pa je bilo v primerjavi z gosti iz Bostona vseeno premalo, da bi si lahko Dallas prislužil kaj več kot poraz s šestimi točkami (103:109).

Mavericks so tako v neposrednem obračunu tretjeuvrščenih ekip, udarili sta se najboljši tretji ekipi zahodne in vzhodne konference, še drugič v tej sezoni izgubili proti Keltom.

Dallasu je podobno kot na prvi tekmi v tej sezoni, na kateri je Dončić dosegel 34 točk in bil prvi strelec tekme (106:116), največ težav v napadu povzročal Kemba Walker. Tokrat se je ustavil pri 32 točkah in zadel pet od desetih trojk. Dobršen delež točk v napadu sta prispevala še Jaylen Brown (26, met iz igre 8/18, 9 skokov) in Jayson Tatum 24 (met za tri 2/10, 8 skokov), pri gostiteljih, ki so dobili prvi polčas (55:50), nato pa močno padli v igri in v tretji četrtini dosegli zgolj 18 točk, kar je najslabši dosežek v tej sezoni, pa je bil prvi strelec Kristaps Porzingis.

Kemba Walker je bil z 32 točkami najboljši strelec srečanja v Dallasu, s katerim je Boston prekinil niz dveh zaporednih porazov. Foto: Reuters

Latvijec je prispeval 23 točk, 13 skokov in 3 blokade, a iz igre ni bil najbolj natančen, saj je zadel 8 od 19 metov (2/7 za tri točke). Seth Curry je dodal 20 točk (trojke 4/8), Tim Hardaway Jr. in Jalen Brunson pa ob skromnem metu (4/17 in 4/13) 13 oziroma 10 točk. Boston je še nekaj minut pred koncem vodil z dvomestnim številom točk, nato se je Dallas v zadnji minuti približal na -4, bližje pa ni šlo več. Dallas je dosegel 15 točk manj od povprečja v tej sezoni, pogledi navijačev pa so bili večkrat usmerjeni v Dončića, ki okreva po zvinu desnega gležnja.

Dobre novice trenerja Dallasa glede Dončića Trener Rick Carlisle je povedal, da se zdravstveno stanje Luke Dončića izboljšuje. Foto: Reuters Trener Dallasa Rick Carlisle je po dvoboju dejal, da se zdravstveno stanje Dončića izboljšuje. To je podkrepil s podatkom, da bo Luka Dončić na prihodnjih tekmah del ekipe. Odpotoval bo tako v Filadelfijo kot tudi Toronto, kjer čakata Dallas dve zaporedni gostovanji. Prvo bo v noči na soboto, ko bodo Mavericks skušali ponoviti podvig Miamija in v gosteh premagati košarkarje Philadelphia Sixers, nato pa jih čaka še gostovanje pri prvakih v Torontu. Dončič je pri zadnjem gostovanju Dallas v Milwaukeeju ostal doma, tokrat pa bo že del ekipe, a je trener Carlisle dal vedeti, kako obstaja velika verjetnost, da ne bo igral na nobeni izmed omenjenih tekem.

Miami poskrbel, da ni več nepremagljivih, Butler izžvižgan

Košarkarji Miamija so se maščevali Philadelphii za visok novembrski poraz (86:113), največje zadoščenje pa je čutil Jimmy Butler. Zvezdnik Miamija po tem, ko je zapustil Boston in se pridružil Vročici, ni več priljubljen v Filadelfiji. Pričakali so ga žvižgi.

Vsakič, ko je bil v stiku z žogo, so ga s tribun ''pozdravila'' negodovanja gledalcev. Butlerja pa to ni motilo do velikega dosežka. Miami je kot prvi v tej sezoni zmagal v dvorani Wells Fargo Center. Niza nepremagljivosti Sixers na domačih tekmah (14/0) je konec, v tej sezoni v ligi NBA tako ni več ekipe, ki bi ostala doma neporažena.

Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića, ki je na seznamu poškodovanih že skoraj tri polne tedne, zmagal s 108:104. Gostje so se spogledovali še z višjo zmago, saj so v zadnji četrtini vodili tudi za +16, a so se domačini tik pred koncem približali na dve točki (104:106) zaostanka, nato pa je Al Horford zgrešil met za tri točke in omogočil Bamu Adebayu, najboljšemu igralcu tedna vzhodne konference, da je prek prostih metov postavil končni rezultat.

Vrhunci dvoboja v Filadelfiji:

Pri gostih, trener Erik Spoelstra je na celotni tekmi bolj ali manj računal le na sedem košarkarjev, sta po točkah izstopala Kendrick Nunn (26) in Adebayo (23 ter 9 skokov), Duncan Robinson je dal 15 točk, Butler pa je prispeval 14 točk, 7 skokov in 5 asistenc. Pri gostiteljih je pod košem kraljeval Joel Embiid (22 točk in 19 skokov), Tobias Harris je dodal 20 točk, Ben Simmons in Josh Richardson pa 17.

Liga NBA, 18. december:

Lestvica:

