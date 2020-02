Iz prve roke: Slovence čaka madžarski pekel

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović bo moštvo za "avstro-ogrski izziv", torej prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na EuroBasketu 2021 proti Madžarski v Sombotelu in Avstriji v Kopru, zbral v ponedeljek. Madžari medtem že trenirajo in za prihodnji četrtek pripravljajo nič kaj gostoljubno vzdušje v Areni Savaria. To nam je v krajšem pogovoru potrdil tudi 43-letni Gašper Okorn, ki zdaj že drugo sezoni vodi tamkajšnji Falco.

Iz prve roke. Kaj čaka Slovenijo v Sombotelu?

Slovenijo čaka polna dvorana. Navijaški pekel. S tega zornega kota torej za Slovenijo to ne bo lahka tekma. Madžari bodo doma zelo neugodni. Poleg tega imajo več časa za pripravo na tekmo, saj ob koncu tega tedna nimajo pokalnega tekmovanja. Kdor misli, da jih lahko podcenjuje, bo za to plačal visoko ceno. Adam Hanga sicer ne bo igral. A tu bodo David Vojvoda, štirje košarkarji iz moje ekipe, to so Zoltan Perl, Marko Filipovity, Szilard Benke in Benedek Varadi, ter nekaj legionarjev. Slovenija bo po drugi strani brez Zorana Dragića in Žana Marka Šiška.

"Slovenija ima s Prepelićem in Blažičem nadstandardno individualno kakovost." Foto: Vid Ponikvar

A favorit je vendarle Slovenija?

Če bi govoril o odstotkih, bi dejal, da so možnosti 50:50. Za nobenega ne bi dal roke v ogenj, čeprav ne moremo mimo tega, da ima Slovenija s Prepeličem in Blažičem izstopajoča posameznika, ki lahko tehtnico nagneta na slovensko stran. Me pa, iskreno, tudi domača zmaga ne bi presenetila.

So vas morda iz slovenskega tabora zaprosili za kakšno informacijo?

Ne. Zanimajo se predvsem madžarski novinarji. Ponavljam, pričakujem težko tekmo.

Gašper Okorn in Sombotel?

Zelo sem zadovoljen. Urejeno mesto z lepim mestnim središčem. Počutim se zelo dobro. Všeč mi je tudi bližina Slovenije in Dunaja, kjer živi moja družina. Tudi na košarkarski ravni nimam pripomb. Sem trener kluba na ravni, ki me zadovoljuje.

Kako močna je madžarska liga?

Hitro se razvija in napreduje. To velja predvsem za vrh. Če upoštevamo najboljših osem ekip, bi dejal, da gre za ligo, ki je primerljiva s poljsko, zanesljivo pa močnejša od slovenske in češke. Prepričan sem o tem, da bi se izmed slovenskih ekip trenutno le Cedevita Olimpija lahko v madžarski konkurenci borila za položaj med najboljšo četverico. Okrnjena Primorska in Krka bi imeli velike težave. Verjamem, da lahko moje besede potrdi tudi Gašper Potočnik, trener Szolnokija.

Z življenjem v Sombotelu je zelo zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Kako močan je rezultatski pritisk v Sombotelu?

Rezultatski pritisk je dejstvo. Imamo najmočnejšo ekipo, katere cilj je naslov državnega prvaka. Drugi cilj je bil evropsko obarvan. Nastopili smo v Fibini ligi prvaka. Žal smo za eno zmago zgrešili uvrstitev v TOP 16. Zaradi tega čutim grenak priokus, a po drugi strani smo drago prodali svojo kožo ter med drugim premagali PAOK, Bonn in Dijon. Žal mi je predvsem januarskega poraza proti Bešiktašu. Zdaj smo osredotočeni na madžarsko prvenstvo, kjer smo na dobri poti. Pritisk? Da. Ponavljam, želimo naslov prvaka, želimo znova v Evropo, predvsem pa želimo navduševati naše navijače.

Dvorana je vselej polna …

Naša dvorana, ki je ena sodobnejših na Madžarskem, sprejme 3.500 gledalcev. Prodanih je kar dva tisoč sezonskih vstopnic. Tudi vse preostale razpoložljive vstopnice so večinoma razgrabljene.

Kakšna pa je finančna disciplina?

Če smo dogovorjeni, da je plača na računu 15. v mesecu, se to tudi zgodi. Brez težav. Zamud ni.

Malce paradoksalno je, da ste morali iz Slovenije na Madžarsko, da bi dočakali delovanje v bolj urejenem okolju. Ko ste bili v Olimpiji …

Ko sem odhajal, je bil klub že finančno bolj urejen. Pred tem pa … Da, težave so bile velikanske. Tudi višina proračuna je neprimerljiva s tem, kar imamo v Sombotelu. Tukaj recimo razpolagamo z milijonom evrov.

O Olimpiji z lepimi besedami, z manj lepimi o Romanu Liscu. Foto: Vid Ponikvar

Čutite cmok v grlu, ko govorite o Olimpiji?

Ne. Imam tudi povsem čisto vest. Še več, prepričan sem o tem, da sem v zahtevnih razmerah opravil dober in pošten posel. Moja zamenjava, kot se je pozneje izkazalo, ni bila najbolj posrečena poteza. Na vse skupaj gledam pozitivno. Tudi zaradi dogodkov v Ljubljani sem nato dobil priložnost na Madžarskem. Nočem se pretirano ozirati v preteklost. Povem odkrito, s tedanjim direktorjem Romanom Liscem se nisem razumel. Še danes se ne. Njegova igra do mene ni bila poštena. Imam pravico do tega mnenja. Tukaj pa se zgodba konča.

Kaj mu zamerite in očitate?

Odnos do mene. Ko je postal direktor, bi lahko odkrito povedal, da mu kot trener ne ustrezam. Potem bi se pač razšli. Namesto tega pa smo bili priča različnim igricam, njegovemu vmešavanju … No, videli pa smo, kako se je zgodba končala, ko je lahko stvari v celoti vzel v svoje roke. Videli smo njegovo Olimpijo. To je bila najslabša zgodba v zgodovini kluba.

Kaj pa današnja Cedevita Olimpija?

Govorim lahko kot zunanji opazovalec. Vidi se, da gre za urejen klub z zavidljivim proračunom. Zelo pozitivno je, da so v klubu Jaka Blažič in podobni igralci. Bistvo košarke pa je, da se ta igra za gledalce. Dvorane morajo biti polne. O tem, zakaj ljubljanska ni, pa težko sodim. Iskreno upam, da se bo Olimpija postavila na svoje mesto na evropskem zemljevidu.