Slovenija začenja zgodbo z novim Američanom

Čeprav je Slovenija aktualni evropski prvak, nima zagotovljenega mesta na največjem evropskem košarkarskem dogodku, ki bo leta 2021. Kljub vsemu pa ne bi smela imeti težav pri pohodu nanj, saj se iz kvalifikacijske skupine, v kateri bo igrala, na EuroBasket prebijejo tri najboljše ekipe.

Naši izbrani vrsti bodo nasproti stali Madžari, Avstrijci in Ukrajinci. V februarskem kvalifikacijskem ciklusu se bo najprej 20. februarja ob 18. uri v madžarskem Sombotelu pomerila s tamkajšnjo reprezentanco, 23. februarja pa v Bonifiki ob 17. uri z Avstrijo.

Ker so še vedno nesoglasja med Fibo in Evroligo, v tem ciklusu ne bomo videli košarkarjev, ki igrajo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, liga NBA pa se že tako ali tako ne zmeni na dogajanje v Evropi.

Tako bo Slovenija na teh dveh tekmah zaigrala brez Luke Dončića (Dallas), Vlatka Čančarja (Denver), Žana Marka Šiška (Bayern), Zorana Dragića (Baskonia) in Anthonyja Randolpha – zadnji trije so del Evrolige.

Čeprav bi lahko zaigral v februarskem terminu, ne bo vloge naturaliziranega košarkarja prevzel Alen Omić, ampak novinec Jordan Morgan, ki je pred dnevi dobil slovensko državljanstvo.

Trifunović: Morgan je tip košarkarja, ki ugaja naši ekipi

Jordan Morgan je pred leti branil barve Olimpije. Foto: KZS "Imeli smo primanjkljaj na centrskem položaju. Da se ne bi dogajalo, da bi na tekme prihajali brez centrov, smo se odločili za naturalizacijo. To ne pomeni, da sta Alen Omić in Anthony Randolph odpisana. Zakaj Jordan Morgan? Razmišljali smo o več igralcih. Najbolj pozitivne odzive sem dobil glede njega. Z njim sem opravil razgovor, bil je pozitiven. Vsi vemo, da naši ekipi ugaja stil centra, kot je Gašper Vidmar, ki dela blokade. On je podoben tip igralca. Ni zahteven glede žog. Pomembna mu je zmaga. Njegova starost 28 let je ravno prava in lahko nekaj let še pomaga reprezentanci," je selektor Rado Trifunović obrazložil, zakaj se je odločil za Morgana, pa čeprav meri v višino le 203.

A primanjklaj centimetrov nadomešča na drug način: "Na koncu pri košarki šteje razpon rok in on to ima, kakor tudi raztezno višino. Povrhu vsega je še atlet in dobro skače. Ima centrsko kakovost, ki jo centri potrebujejo. Stabilen je v raketi in dela prostor."

Zakaj tokrat ni zraven Omića, je pristavil: "V začetku januarja sva bila z direktorjem reprezentance Matejem Likarjem na obisku pri Omiću in Prepeliču. Z Alenom imam nenehen kontakt. Tudi lani poleti, ko smo nudili reprezentantom treninge, jih je dobil tudi on. Komunikacija je normalna, so stvari, ki ga omejujejo. Igral bi, a pod določenimi pogoji. Te je treba razčistiti. Tudi on bo morda moral preboleti. To sem rekel malce pregrobo. Moral bo malce drugače razumeti. Očitno ne gre čez noč."

Novinca Hodžič in Krampelj, Rebcu ni bilo lahko

Vsa ta tri imena bodo aktualna tudi v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre. Verjetno bo takrat prva želja Randolph, s katerim pa se glede nadaljnjega udejstvovanja še niso pogovarjali: "Glede olimpijskih igrah ga nisem nič spraševal pred dvema mesecema v Münchnu. Poznamo ga, vemo kakšen karakter je. Marca, aprila se bomo pogovarjali z njim. Ocenjujem, da trenutno ni pravi položaj in Randolph ni človek, na katerega bi moral pritiskati."

Foto: Vid Ponikvar Novi imeni v izbrani vrsti sta Alen Hodžić (Koper Primorska) in Martin Krampelj (Cedevita Olimpija), ki se je nedavno vrnil iz Andorre, kjer je igral kot posojeni košarkar, medtem ko pri Olimpiji sploh ni dobil priložnosti za dokazovanje. "Hodžić ima dobro sezono. Zasluži si vpoklic v reprezentanco. Zanj sem se odločil zaradi njegovega karakterja in obrambnih nalog. Veliko časa za uigravanje ne bo. Krampelj pri Olimpiji ni igral minute. Nekaj minut je dobil v Andorri. Imamo težave na igralnem mestu 4-5 in ga želim videti, kakšen je na ravni reprezentance," razlaga Trifko.

Manjka nekaj starih obrazov, kot je Matic Rebec, vendar njegova sezona ni na ravni, da bi dobil prednost pred Aleksejem Nikolićem in Luko Rupnikom: "Pogovorila sva se. Ni mu lahko, ker ga nisem uvrstil. Trenutno sta v boljši formi Nikolić in Rupnik. Klemen Prepelič igra denimo tudi na mestu organizatorja igre v svojem klubu. Imamo torej tri košarkarje, ki znajo organizirati igro. Ni mu bilo lahko, ko sem mu povedal, vendar razume stvar. Hvala bogu, da mu ni lahko, saj mu mora biti to motivacija za naprej."

Opozorilo tekmi proti Hrvaški in Srbiji

Reprezentanca se bo zbrala v ponedeljek v Mariboru, ki je od Sombotela oddaljen približno 150 km. Časa za podrobno uigravanje ne bo, zato bo selektor od svojih izbrancev zahteval trdo delo v obrambi: "Začenja se nova zgodba. V to zgodbo želimo iti ambiciozno in odločno. Od septembra 2017 do zdaj smo imeli veliko težav pri kadrovanju igralcev zaradi Evrolige in NBA. K sreči imamo za prvi cikel več igralcev na razpolago. Glede na pomanjkanje višine na centrski poziciji smo se odločili za naturalizacijo Morgana. V tem ciklusu bo lahko pomagal reprezentanci. Imamo tri dni časa za pripravo. Veliko časa za uigravanje ne bo. Agresivno bomo morali igrati. Lažje bo uigrati obrambo kot napad. Želim, da vsi vabljeni igralci pridejo zdravi na zbor in maksimalno angažirano pristopijo k stvari."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvi mož strok v reprezentanci ne beži od vloge favorita. Cilj je prvo mesto, a je še opozoril: "Za prvi tekmi smo močnejši na papirju od Madžarske in Avstrije. V teh kvalifikacijah se lahko zgodijo čudne stvari, saj časa za uigravanje ni. Vemo, da so se Hrvati na Madžarskem opekli. Ne bo enostavno. Naša igra bo morala temeljiti na agresivni obrambi. Srbi so v Avstriji zmagali z zadnjo zadeto trojko od table. Ta jih je pripeljala na svetovno prvenstvo. Na papirju sta lažja nasprotnika, vendar v realnosti ni tako. Drugače bi bilo, če bi se zbrali julija in imeli mesec časa za priprave. Cilj je pa vsekakor zmagovati in se suvereno uvrstiti na evropsko prvenstvo."

Seznam slovenske košarkarske reprezentance za tekmi z Madžarsko in Avstrijo