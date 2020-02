Slovenija ima novega ''Tončka'', Morgan postal slovenski državljan

Slovenska košarkarska reprezentanca bo letos okrepila svoje vrste z Jordanom Morganom. Američan je prejel slovensko državljanstvo in bo lahko zaigral za Trifunovićevo četo kot naturalizirani tujec. Ponavlja se zgodba Anthonyja Randolpha, dolgoletnega košarkarja madridskega Reala, ki se je leta 2017 pridružil slovenski izbrani vrsti in ji pomagal do največjega uspeha v zgodovini, naslovu evropskega prvaka.

S Slovenijo želi na velika tekmovanja

Anthony Randolph je leta 2017 pomagal Sloveniji do evropskega naslova. Foto: Vid Ponikvar Nato sta se poti priljubljenega Američana, ki se ga je med slovenskimi navijači oprijel vzdevek Tonček, in slovenske reprezentance razšli, kmalu pa bo prag reprezentance prestopil njegov rojak Morgan. Za razliko od Randolpha, ki ni nikoli zaigral v dresu kateregakoli slovenskega kluba, je novopečeni slovenski državljan v sezoni 2017/18 branil barve Olimpije, tako da Slovenija zanj ne predstavlja tako velike neznanke, kot jo je v primeru košarkarja Reala.

''Del svoje košarkarske kariere sem preživel v Sloveniji, ki me je naravnost očarala. Izjemno vesel ter ponosen sem, da sem prejel slovensko državljanstvo in bom lahko kandidiral za nastop v reprezentančnem dresu. Moja velika želja je, da se v nadaljevanju kariere preizkusim tudi na najvišji ravni evropske reprezentančne košarke in s slovensko reprezentanco zaigram na velikih tekmovanjih. Slovenija je aktualni evropski prvak in z velikim navdušenjem sem spremljal takratno evforijo vseh Slovencev. Veselim se, da se bom znova lahko predstavil fantastičnim navijačem in z velikim ponosom se bom boril za dres s slovenskim državnim grbom,'' 203 centimetrov visoki Morgan komaj čaka, da bo lahko zaigral za Slovenijo.

Najprej na Madžarskem

V slovenskem dresu bi lahko debitiral 20. februarja na Madžarskem. Foto: KZS V slovenskem dresu bi lahko debitiral še ta mesec, ko čaka Slovenijo uvodni cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2021. Slovenci bodo skupaj z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino igrali v kvalifikacijski skupini F, za uvod pa jih 20. februarja čaka gostovanje v madžarskem Sombotelu.

Tekma v Areni Savaria se bo začela ob 18. uri. Tri dni kasneje aktualne evropske prvake v Kopru čaka še domača premiera. V nedeljo, 23. februarja, se bodo v Bonifiki ob 17. uri pomerili z Avstrijo. Selektor Trifunović bo spisek kandidatov za tekmi z Madžarsko in Avstrijo obelodanil na novinarski konferenci v torek, 11. februarja.

Morgan se želi s Slovenijo potegovati tudi za veliki letošnji cilj, nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu. O tem bo slovenska izbrana vrsta odločala junija na kvalifikacijskem turnirju v Litvi. Morgan trenutno brani barve turškega kluba Pinar Karsiyaka, s katerim nastopa tudi v Eurocupu. Na tekmo dosega v povprečju 13 točk, hkrati pa prispeva tudi osem skokov, tako da je šesti najboljši skakalec turškega prvenstva.

Nekdanji vrhunski košarkar, danes pa generalni sekretar KZS Rašo Nesterović je prepričan, da bo Jordan Morgan dodana vrednost slovenski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar