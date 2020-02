V živo: zmagovit domač debi Golemca, Jaka Blažič Zadru nasul 30 točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Redni del lige ABA se počasi zaključuje. Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto z 90:82 premagali Zadar, s tem pa se je domačim navijačem v Stožicah na najlepši možen način predstavil tudi nov ljubljanski trener Jurica Golemac, ki je sicer na klopi vitaminskih zmajev uspešno debitiral v prejšnjem krogu v Beogradu z zmago nad FMP. Ta je v tem krogu tekmec Kopra Primorske. Tretji slovenski predstavnik Krka bo v nedeljo na delu pri Igokei.

V Stožicah je bilo bolj napeto kot kaže končni izid tekme, Zadarčanom so Ljubljančani ušli šele v zadnjih minutah tekme, najboljši posameznik tekme pa je bil Jaka Blažič s 30 točkami, šestimi skoki in tremi asistencami. Filip Krušlin jih je k zmagi domačih prispeval 14, Mikael Hopkins 12 in Edo Murić 11. Hopkins je ob dodatnih 10 skokih dosegel dvojni dvojček, Murić je bil s sedmimi drugi skakalec Olimpije. Najboljši strelec Zada je bil Ive Ivanov z 18 točkami, 16 jih je dodal Bryon Allen, 14 pa Dominik Mavra.

