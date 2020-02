Olimpija in Koper zmagala, beograjski derbi pripadel Crveni zvezdi

Košarkarji Kopra Primorske so po Krki in Cedeviti Olimpiji v ligi ABA premagali še Mego Bemax.

Košarkarji Kopra Primorske so v 18. krogu lige ABA v nedeljo tretjo zaporedno zmago v tekmovanju slavili proti Megi Bemax. Člani Cedevite Olimpije so v soboto v Beogradu prvič zaigrali pod taktirko novega glavnega trenerja Jurice Golemca in tamkajšnji FMP premagali po podaljšku s 105:100. Krka je doma izgubila s Cibono. V ponedeljek sta z velikim beograjskim derbijem krog sklenila Crvena zvezda in Partizan. Zmaga je pripadla prvi.

Primorci so po zmagah nad Krko in Cedevito Olimpijo zabeležili tretjo zaporedno zmago v ligi ABA. Tokrat so ugnali zadnjo Mego Bemax. Slovensko moštvo je srečanje začelo slabo in po prvi četrtini zaostajalo za 10 točk (15:25), a nato zaigralo bolje in se na odmor odpravilo s točko prednosti (43:42). Svojo prednost so v tretji četrtini zvišali na največ devet točk, v zadnjem delu pa vodili z desetimi točkami (90:80). Gostje so se ob koncu približali na štiri točke, a je slovenska ekipa zadržala prednost (93:87).

Najbolj razpoložen v vrsti zmagovalcev je bil s 24 točkami Nejc Barič (v statistiko je vpisal še šest skokov in pet asistenc), 23 jih je dodal Sterling Dupree Gibbs. Pri srbskem moštvu je bil najboljši strelec Kendrick Perry (22 točk).

Golemac debitiral z zmago

Jaka Blažič je bil s 27 točkami, štirimi skoki in petimi asistencami prvi mož ne le Olimpije, temveč tekme v Beogradu. K zmagi Ljubljančanov jih je 18 dodal Cody Miller McIntyre, 17 Edo Murić, pa 15 Mikael Hopkins. Za najboljšega strelca tekme se je z Blažičem boril turški legionar v vrstah FMP Okben Ulubay, ki se je ustavil pri 26 točkah, 20 jih je dodal Sudanec z avstralskim potnim listom Duop Reath, 17 pa Srb Marko Jeremić.

Jurica Golemac je z zmago debitiral na klopi Cedevite Olimpije. Foto: Sportida

Olimpijo v naslednjem krogu čaka domač spopad z Zadrom, tekma bo v soboto, 8. februarja.

Poraz Novomeščanov

Novomeščani so z 69:77 izgubili proti Ciboni. Pri Krki je z 21 točkami, osmimi skoki in dvema asistencama izstopal Marko Jošilo, 15 točk je dodal Luka Lapornik, 11 pa Ivan Ramljak. Najboljši strelec Cibone je bil Ivan Novačić z 22 točkami, 12 jih je dodal slovenski legionar Matic Rebec, ki je zbral tudi sedem asistenc, tretji strelec zagrebške ekipe pa je bil Američan Shane Gibson z desetimi točkami. Krka ima po 18 odigranih tekmah na računu šest zmag in 12 porazov, v naslednjem krogu, v nedeljo, 9. februarja, pa jo čaka gostovanje v Aleksandrovcu pri Igokei.

Ivan Novačić and Marin Rozić led @kk_cibona toward the win in a thrilling ending of the match against @bckrka. 🐺🙌#ABALiga pic.twitter.com/6pObMk2K9l — ABA Liga (@ABA_League) February 1, 2020

Liga ABA, 18. krog:

Lestvica:

