Peta četrtina ali čigavi so sodniki

"Oni so v bonusu, mi imamo sodnike. Ne mečite z razdalje. Pojdite v prodor," je 18. januarja ob odmoru med koncem rednega dela in podaljškom tekme Cedevita Olimpija:Mornar Bar (90:91) svojim igralcem dejal trener črnogorskega moštva Mihailo Pavičević. Tekma se je končala z zmago gostov, posnetek trenerjevih besed pa je hitro zaokrožil po svetovnem spletu.

Ta teden so se nanj uradno odzvali tudi pri Cedeviti Olimpiji. Na naslove vseh osmih članov vodstva lige ABA so poslali uraden klubski dopis s podpisom direktorja Davorja Užbinca, v katerem se ob navajanju primera zaradi "utemeljenega suma o nepravilnosti v igri in sojenju, ki meče slabo luč na ligo, ekipe, trenerje in sodnike," zavzemajo za zaščito integritete lige. "Posnetek nakazuje na sum mogočega dogovora med sodniki in nedefinirano osebo, da bi pomagali KK Mornar," so zapisali pri Olimpiji.

V pismu Ljubljančani sprašujejo, ali so se na posnetek morda odzvali sodniki Miloš Koljević, Ivan Stefanović in Tomislav Hordov. "Če se ne bi odzvali, bi to pomenilo, da je takšno obnašanje in komentiranje sodnikov sprejemljivo," poudarjajo pri Olimpiji in predsedstvu lige, direktorju in komisarju sodnikov svetujejo, naj do konca tega postopka omenjene trojice ne delegira na tekme. Še več, apelirajo, da ta sodniška trojica do nadaljnjega ne bi sodila niti v evropskih tekmovanjih.

Cedevita Olimpija : Mornar Bar 90 : 91 Foto: ABA liga

Odgovor in "odgovor"

Prvi "odgovor" je že prišel. Da ljubljanski poziv ni padel na plodna tla, dokazuje delegiranje tekem 18. kroga. Celo za sobotno tekmo FMP – Cedevita Olimpija je predviden eden od omenjene trojice, in sicer Miloš Koljenšić. Delovni konec tedna pa čaka tudi Stefanovića, ki bo eden od treh sodnikov na tekmi Krka – Cibona.

Za odgovor oziroma komentar smo prosili predsednika lige ABA Domagoja Čavlovića, sicer direktorja zagrebške Cibone. "Brez komentarja. Gre za interno pismo. To bomo rešili znotraj družine," je bil kratek hrvaški košarkarski funkcionar.

Se je pa na ljubljanski poziv odzval eden od dveh podpredsednikov lige Zoran Tošković in vsem vpletenim zatrdil, da mora predsedstvo lige hitro odgovoriti na poziv iz Stožic.

Pavićević odgovarja

Bolj zgovorni so v Črni gori. Na prah, ki ga je dvignil s svojim nastopom v Stožicah, se je namreč odzval trener Pavićević. Medijske zapise je označil za "zlonameren prikaz novinarskih dušebrižnikov" in poudaril, da so bile besede vzete iz konteksta.

"Če ta polpismena družina meni, da je vloga trenerja le to, da se obleče, določi peterko in jo pusti igrati, naj opusti novinarski poklic. Vloga trenerja je bolj kompleksna. Ekipo je treba dvigniti, ko je mrtva. Včasih moraš lagati tudi sam sebi. Ko igra dobro, lahko le sediš in uživaš," je dejal črnogorski trener.

Mihailo Pavičević je v Stožicah premagal Slavena Rimca, ki je medtem trenerski stolček že prepustil Jurici Golemcu. Foto: ABA liga

Dotaknil se je tudi konkretnega ljubljanskega primera. "V tej prekinitvi pred podaljškom sem igralcem dejal, da je ekipa Olimpije v bonusu, da imamo sodnike in naj prodirajo, ne pa mečejo za tri točke. Naj igralcem rečemo, naj mečejo za tri točke, saj igramo v gosteh in sodniki ne bodo piskali? S tem bi jim ubil še tisto malo samozavesti. Igralcu mora trener reči nekaj prepričljivega. Nekaj, kar ga bo osvobodilo," pravi.

"Liga ABA ima prepričljivo najboljše sodnike v Evropi," trdi Pavičević, ki vztraja, da so se medijski zapisi pojavili v trenutku, ko se je Mornar vključil v boj za končnico. "Kako ima lahko mali Mornar sodnike na svoji strani proti Olimpiji v Ljubljani ali Partizanu v Beogradu?" se je za konec vprašal trener kluba iz Bara.