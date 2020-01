Dobro se zaveda, kaj je njihova največja pomanjkljivost #video

Cedevita Olimpija bo sezono nadaljevala pod vodstvom novega trenerja Jurice Golemca. Olimpijo je poleti po združitvi zagrebške Cedevite z Olimpijo prevzel Slaven Rimac, ki je na trenerskem položaju "zamenjal" Jureta Zdovca, po ne preveč uspešnem obdobju na ljubljanski klopi pa se je poslovil od Stožic. Rimac je z Olimpijo v prvem delu sezone v ligi ABA zbral deset zmag in sedem porazov, v EuroCupu pa so se košarkarji ljubljanskega kluba poslovili po prvem delu tekmovanja, v katerem so s štirimi zmagami in šestimi porazi zasedli zadnje mesto v skupini C.

Bečirović o razlogih

Zdaj je v Olimpijo prišel nekdanji trener Kopra Primorske, ki je v Kopru v dveh sezonah storil ogromen korak naprej, z ekipo je požel velike uspehe, česar se zavedajo tudi pri Olimpiji. "Jurica je v zadnjih dveh letih dokazal, da je vrhunski trener. Gre za izjemno talentiranega trenerja, ki je v našem projektu prepoznal izziv, da naš klub dvigne še na višjo raven. Iskreno sem zelo vesel, da se je pridružil naši ekipi. Prepričan sem, da bomo dosegli rezultate, ki si jih vsi želimo," zadovoljstva ni skrival Sani Bečirović.

Tesne prijateljske vezi s predhodnikom

"Ponudbo sem sprejel, ker verjamem, da lahko skupaj napredujemo in naredimo nekaj dobrega. Zame kot trenerja je danes cilj narediti vrhunski trening. To pomeni, da gremo vsako tekmo na zmago. Naša mentaliteta mora postati takšna, da moramo zmagati vsako tekmo," je svojo odločitev za selitev v Ljubljano pojasnil Golemac, ki je v preteklosti z Rimcem tesno sodeloval pri zagrebški Ciboni in z njim stkal tudi tesne prijateljske vezi.

Zdaj ga je nasledil v vlogi trenerja Cedevite Olimpije. "Situacija je bila zelo specifična, saj sva s Slavenom zelo dobra prijatelja. Veliko se pogovarjava o košarki, ves čas sva v stiku. Pred prihodom v Ljubljano sem ga tudi vprašal, ali ima kakšne zadržke pred tem, da prevzamem Olimpijo. V naši službi je povsem običajno, da prihaja do trenerskih menjav," je pojasnil nekdanji košarkar, ki se zaveda, da je situacija v ekipi daleč od sanjske.

Golemac o prijateljstvu z Rimcem:

"Stanje v klubu trenutno ni idealno, a če bi bila situacija dobra, verjetno ne bi dobil te službe. Že ko sem postal trener, sem imel željo nekoč delati pri Cedeviti Olimpiji, ker je to klub, v katerem sem preživel najlepše trenutke v svoji karieri. Imam sanje doseči tisto, kar mi je z Olimpijo uspelo, ko sem bil še igralec. Čas je, da košarka v Ljubljani spet zaživi, in zavedam se, da ne bo lahko. Pripravljen sem trdo garati," pravi Golemac.

Največja težava pomanjkanje energije

42-letni košarkarski strateg si rezultatskih ciljev pred nadaljevanjem sezone ni postavil. Zaveda se, da je v Ljubljano prišel kot gasilec. "Ekipa je kakovostna, nekatere stvari bomo poskušali spremeniti. Največja težava je energija v ekipi. Prva naloga na treningu danes bo to, da se igralci vržejo za vsako žogo in da imajo po vsakem treningu krvava kolena. Do konca sezone je to edina stvar, ki jo bom od ekipe zahteval. Hočem, da smo hitrejši, močnejši in da si več želimo," pojasnjuje Olimpijin trener, ki je svojo trenersko pot začel leta 2013 v Ciboni, vodil pa je tudi izbrano vrsto Gruzije.

Jurica Golemac novi trener Cedevite Olimpije

Nujna okrepitev na položaju organizatorja igre

V Olimpiji po odhodu Ryana Boatrighta pospešeno iščejo okrepitve predvsem na položaju organizatorja igre. Poleg Codija Millerja-McIntyreja in Domna Bratoža v ekipi ni klasičnega organizatorja igre. "Enostavno je situacija na trgu precej kritična. Igralcev, ki bi nam v tem trenutku prišli prav, praktično ni," je bil jasen Bečirović, ki kljub temu verjame, da bodo kmalu našli pravo rešitev na tem igralnem položaju.

"Nujno potrebujemo še enega igralca, ki bo razigraval ekipo. Codi Miller-McIntyre je vrhunski organizator igre, vendar je en igralec na tem položaju premalo. Seveda bi si želel še vsaj eno okrepitev, vendar se zavedam, da smo sredi sezone in da na trgu ni veliko dobrih prostih igralcev. Moramo iskati igralce z značajem zmagovalca," se zaveda Golemac, ki ga z Olimpijo čaka težek boj tako v regionalni ligi kot v državnem prvenstvu. Trenutno ekipa zaseda četrto mesto v ligi ABA, ki si ga po izkupičku 10-7 deli z Mornarjem in Koprom Primorsko. Crvena zvezda ima zmago več, Budućnost na drugem mestu je pri trinajstih zmagah, vodilni Partizan pa ima še eno zmago več. Golemac bo trenerski debi doživel ta konec tedna proti FMP, Olimpija pa bo tako iskala prvo zmago v letu 2020.

Bečirović o nadaljevanju sezone:

