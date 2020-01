Že po porazu proti koprskem Primorski, sicer že četrtem jadranskem v nizu, se je videl dim. Zdaj so v Stožicah potrdili tudi ogenj. "Slaven Rimac ni več trener Cedevite Olimpije," sporočajo iz ljubljanskega košarkarskega kluba in dodajajo, da so se s 45-letnim hrvaškim trenerjem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. Imena njegovega naslednika še niso obelodanili. Prvi v vrsti kandidatov za prevzem trenerske taktirke pa naj bi bil Jurica Golemac, ki je bil po decembrskem odhodu iz Primorske blizu podgoriški Budućnosti, a do dogovora ni prišlo. Bo z Olimpijo?

Foto: Grega Valančič/Sportida

Sodu je dno izbil poraz s Primorsko

S štirimi zmagami na desetih tekmah, zadnjim mestom v skupini C in koncem sezone v EuroCupu še pred TOP 16 je Cedevita Olimpija zaostala za evropskimi cilji. V ligi ABA so po štirih zaporednih porazih (Igokea, Mornar, Partizan in Primorska) Ljubljančani zapravili priigrani kapital z začetka sezone, tako da jih v zadnjih petih krogih čaka krčevit boj za mesto med četverico, ki napreduje v končnico in enega od dveh evropskih pokalov za prihodnjo sezono. A ob rezultatski neuspešnosti so pri Olimpiji v zadnjem obdobju v oči bodli igralska nedorečenost, manko razpoznavnega sistema, slabokrvnost in trenerska neodzivnost.

"Slaven, srečno!"

"Rimac je bil na samem začetku zgodbe postavljen v izredno zahtevno situacijo. Z ekipo, ki je bila tekom poletja na novo sestavljena, je začel priprave in novo tekmovalno sezono, v kateri je v Ligi ABA krojil vrh lestvice, v 7Days EuroCup pa se prvi del sezone ni izšel po naših pričakovanjih. Po štirih zaporednih porazih na začetku novega koledarskega leta, smo uvideli, da potrebujemo osvežitev na mestu glavnega trenerja. Slavenu želimo vse najboljše v nadaljnji karieri, ki bo zagotovo zelo uspešna, saj gre za velikega strokovnjaka, hkrati pa se mu zahvaljujemo za vse, kar je od začetka zgodbe o novem klubu napravil za Cedevito Olimpijo," je v uradni izjavi dejal športni direktor kluba Sani Bečirović.

V pričakovanju organizatorja igre

Da bo začetek novega tedna v Stožicah pester, je Bečurović sicer namignil že v nedeljo zvečer. Rimčeve zamenjave tedaj sicer še ni napovedal, na vprašanje, kakšen je njegov status, pa je odvrnil: "Takšen, kakršen je bil po zadnje sestanku pred desetimi dnevi." Pomenljive pa so bile njegove naslednje besede: "Potrebne bodo spremembe. Igralske zanesljivo. Ostalo? Bomo videli." Pri igralskih okrepitvi ni skrivnost, da v Olimpiji iščejo tujega organizatorja igre. Novinec naj bi bil naznanjen še ta teden.