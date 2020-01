Hude težave v Stožicah: vodstvo napoveduje spremembe

Po Igokei, Mornarju in Partizanu je Cedevito Olimpijo ugnala še Koper Primorska. Osem minut pred koncem je Codi Miller-McIntyre Olimpiji priigral sedem točk naskoka(62:55), kar je bilo celo najvišje vodstvo domačih. A sledil je niz raztrganih akcij in popustljivih obrambnih pristopov, tako da so se borbeni slovenski prvaki vrnili v igro ter v predzadnji akciji tekme s trojko Marka Lukovića prišli do prednosti treh točk, pri katerih je po zgrešenem metu Filipa Krušlina ob zvoku sirene na drugi strani nato tudi ostalo (72:69).

"Fantje verjamejo v tako kar delajo. Imajo dvignjene glave. Tokrat so izpolnili glavni cilj. To pa je, da so vse od začetka igrali konkurenčno. Zdržali so tudi v končnici. Na koncu pa … Pogumne spremlja sreča," je bil po tekmo zadovoljen trener Primorske Andrej Žakelj, ki je del trenerskega in igralske kariere prebil tudi v Ljubljani, čestitke pa je sprejemal tudi prvi strelec Alen Hodžić (16) točk. "Imamo pravi značaj," je dejal koprski kapetan.

Olimpija: obetajo se spremembe

Morda bi bilo na tem mestu bolj pošteno, da prostor namenimo Primorcem, ki so vsega en mesec po skorajšnjem razpadu ekipe na kolena spravili tako Krko kot tudi Olimpijo, a ob koncu tekme v Stožicah je bila osrednja tema pogovorov kriza vitaminskih zmajev, ki lovijo mesto v Evropi za prihodnjo sezono. "Veliko tekem izgubljamo v zadnjih trenutkih. Če jih ne bi, bi danes govorili o odlični sezoni," se je po novem porazu branil Slaven Rimac, ki, kot kaže, ne razmišlja o predčasnem odhodu.

Igra brez pravega koncepta, manko vodje in pomanjkljiva angažiranost glavnine tujih igralcev pa v obup spravljajo odilne može kluba. Po tekmi smo za rokav pocukali športnega direktorja Sanija Bečirovića, ki je potrdil, da Rimčev status ostaja nespremenjen. Do nadaljnjega. "Očitno je, da imamo težave, ki so se z izpadom iz Evrope še povečale. V oči bode, da ne najdemo pravega ritma. Nimamo odgovorov, ko je to najbolj potrebno. Imamo tudi nekaj smole, kar pa ne sme biti izgovor," je dejal.

Olimpijo čaka težko delo v boju za četverico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Spremembe vseeno bodo. "Igralske zanesljivo. Za vse ostalo bomo šele videli," je dodal Sani. V mislih je imel prihod novega organizatorja igre. Gre za tujega košarkarja, s katerim naj bi bili tik pred podpisom pogodbe. "Potrebujemo pomoč," pravi Rimac, ki ne skriva slabe volje ob odzivih svojih varovancev na različne situacije. "Tekmecem ponujamo darila. Ni lahko vzpostaviti igralske hierarhije, ko igralci ne cenijo sebe in vsega, kar smo do sedaj storili. Čuti se, da nismo dobra enota. Igalci se morajo zavedati, da morajo pustiti ego in več storiti za ekipo," pravi hrvaški trener in dodaja: "V takšnih tekmah bi pričakoval več želje, motivacije in borbenosti."

Slaven Rimac po tekmi ni govoril o odstopu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski derbi. Res? Obračun najboljših slovenskih ekip – vsekakor. Prav tako dvoboj aktualnega in večkratnega prvaka. Toda, derbi? Za to je pač potrebno nekaj več. Tudi močnejši utrip s tribun in hitrejše bitje srca košarkarjev pred tekmo. Tokratni dvoboj Cedevite Olimpije in Kopra Primorske v ljubljanskih Stožicah, kjer se je zbralo vsega tisoč gledalcev, je ponudil le delček tega, predvsem pa je razkril mnoge pomanjkljivosti obeh ekip.

Vsekakor pa je bil tokratni koprsko-ljubljanski spopad zanimiv v širšem časovnem kontekstu. Pred osmimi meseci je Primorska na vrhuncu svoje moči v finalu državnega prvenstva gladko porazila Olimpijo. Ta bi morala nato na vnovično tekmo s Primorci čakati vse do februarskega pokala ali pa začetka drugega dela državnega prvenstva. A sledila je združitev s Cedevito in bližnjica do lige ABA. In medtem ko so v Stožicah začeli graditi novo zgodbo, se je koprska začela podirati. Novembrsko srečanje obeh ekip je bilo tako še eno zadnjih s Primorsko v polni zasedbi.

Prav zato je tokratna zmaga prvakov še večji dokaz srčnosti. "Vsako tekmo gremo na zmago. Na nobeni se ne predajamo. Tekmece spoštujemo, a se jih ne bojimo. Gremo naprej. Nato pa … Bomo videli. To je vprašanje za vodstvo. Jaz igram in treniram. Borimo se. Olimpija? Dvomim, da nas je podcenjevala," je za konec dejal kapetan primorske Hodžić.