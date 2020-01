Dvigoval je pokale, zato zdaj ne želi bele zastave

Foto: ABA liga Kot kapetan Primorske je 27-letni Koprčan Alen Hodžić lani dvignil lovorike v državnem prvenstvu, superpokalu in pokalu ter drugi ligi ABA, nato pa ponosno soigralce popeljal še pod koše jadranske elite. Razcvet primorske košarke je kot domačin dojemal še posebej čustveno. Podobno izraziti so bili njegovi občutki v decembrskem košarkarskem eksodusu, ko je ob drastični pocenitvi ekipe skoraj čez noč ostal brez petih soigralcev in trenerja. "Kdor je ostal, se bo boril do konca," je takrat dejal kapetan. Besede ponavlja tudi en mesec pozneje, po nedavni zmagi proti novomeški Krki, s katero so Primorci prekinili niz štirih jadranskih porazov, in pred nedeljskim gostovanjem pri Cedeviti Olimpiji.

S kakšnimi besedami bi opisali trenutno vzdušje v Kopru Primorski?

Dogajalo se je marsikaj, o čemer ste mediji tudi poročali. A vse to je igralce, ki smo ostali v Kopru, še bolj povezalo. Mladi kažejo željo po dokazovanju. Številni smo bili prisiljeni prevzeti več odgovornosti. Dobro sta se v ekipo vključila tudi oba novinca, Marko Luković in Sterling Gibbs. Vzdušje je dobro. Igramo borbeno in, po mojem mnenju, tudi dobro.

Lahko ohranjate osredotočenost na košarko?

Kar smo se dogovorili z vodstvom kluba, se tudi izvaja. Zdaj je znova na prvem mestu košarka. Razmišljamo o treningih in tekmah.

Kako pomembna je bila v najbolj kriznih tednih vloga kapetana? Bi opozorili na kakšen trenutek, v katerem ste morali stopiti pred soigralce in jih nagovoriti?

Ne želim se izpostavljati. Lahko pa povem, da je starejši del ekipe staknil glave in sklenil, da se bomo borili drug za drugega. Dokler smo v Kopru, bomo garali. Do konca.

Foto: ABA liga

Se pozna trenerska zamenjava? Je Andrej Žakelj po odhodu Jurice Golemca vnesel veliko sprememb ali poskuša graditi kontinuiteto?

Drastičnih sprememb ni. Izjema so bili le kadrovski premiki, ki posledično vplivajo tudi na igro. Tisti, ki smo ostali, smo profesionalci. Upoštevamo napotke.

Se je zgodil tudi rebalans ciljev?

Izzivov ne primanjkuje. Vsaka tekma je težka, a na vsaki je cilj en sam. To pa je zmaga. Ne glede na tekmeca. To je osnovno vodilo. Sicer pa … Da, cilji so primerni kadru. S tem si ne želim beliti glave. Iz tekme v tekmo.

Ste lahko bolj konkretni?

Sodelovanje v državnem prvenstvu me ne zanima. Želim zmagovati. To je moj moto. Rad bi osvajal lovorike.

V nedeljo vas čaka Cedevita Olimpija. Gre za tekmeca, čigar ime odzvanja nekoliko drugače?

Olimpija ima v slovenske košarkarskem prostoru vsekakor drugačen status. Status velikana. A tudi v tem primeru bi dejal, da se s tekmecem ne obremenjujemo. To bo za nas nova tekma in nova priložnost za zmago. Nikogar ne podcenjujemo, nikogar se ne bojimo. Spoštujemo pa vse. V Stožicah se bomo borili za zmago.

Foto: ABA liga

Je v sistemu dveh tekem na teden dovolj časa za konkretno pripravo na naslednjega tekmeca?

Po sredini zmagi v državnem prvenstvu proti Šentjurju smo imeli najprej regeneracijski trening. Sledijo intenzivne priprave na Olimpijo. Ob tem bi izkoristil priložnost in pohvalil naš strokovni štab, ki na tej ravni odlično opravlja svoje delo, tako da smo na nasprotnika vselej ustrezno pripravljeni.

Kakšno Olimpijo pričakujete v Stožicah?

To je skupina odličnih posameznikov, ki se je skozi sezono povezala. Še ko smo bili v popolni postavi, so nas v Bonifiki povozili. Čaka nas torej zelo zahtevno delo. Vseeno … Merimo na zmago.

Kje vidite Koper Primorsko v letu 2021?

Glede na vse, kar se je v zadnjih mesecih dogajalo, odgovornim verjamem, da se trudijo stabilizirati klub. Verjamem, da bo Primorska obstala, in sicer kot eden vodilnih slovenskih klubov in standardni udeleženec lige ABA. To je vizija, za katero smo se dogovorili. Upam, da bomo ostali na pravi poti.