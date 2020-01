Cedevita Olimpija po drami in podaljšku na kolenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. krogu lige ABA izgubili pomembno srečanje z Mornarjem iz Bara, ki je po podaljšku slavil z 91:90. V nedeljo bo v Kopru na sporedu še slovenski derbi med slovenskimi prvaki Koprom Primorsko in Krko.

Okoli tisoč gledalcev je v Stožicah spremljalo precej izenačeno srečanje, v katerem je domače moštvo v prvi in drugi četrtini še ušlo na +7, a so se gostje vrnili v igro in ob polčasu vodili za točko. V nadaljevanju sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, pri Olimpiji je bil strelsko najbolj razpoložen Codi Miller-McIntyre, ki je 40 sekund pred koncem rednega dela zadel za vodstvo s 77:76, Jaka Blažič pa nato 20 sekund pred koncem zvišal na 79:76.

Kaj hitro zatem je Derek Ryan Needham zadel trojko in izsilil podaljšek. Tudi v tem je bilo tesno, na koncu pa so bili za točko uspešnejši košarkarji Mornarja, ki slavijo deveto zmago, Olimpija je pri desetih.

Pri zmajih je bil s 23 točkami najboljši strelec Miller-McIntyre, Ryan Jamar Boatright jih je dodal 17, pri gostih je Needham končal pri 22.

