Sobotni tekmi slovenskih predstavnikov v košarkarski ligi ABA sta prinesli dramatični končnici, ki sta se za Krko in Petrol Olimpijo končali vsaka na svoj način. Novomeščani so v zadnjih sekundah prišli do zmage nad Budućnostjo s 73:72, medtem ko so Ljubljančani po trojki Partizana v zadnji sekundi izgubili z 95:96.

Po visokem ponedeljkovem porazu proti Crveni zvezdi so Novomeščani v domači dvorani Leona Štuklja gostili vodilno ekipo iz Podgorice, ki jo bo v prihodnje najverjetneje vodil nekdanji trener Sixt Primorske Jurica Golemac, tokrat pa je na njeni klopi še sedel Peter Mijović. Krka je do svoje šeste zmage v regionalni ligi prišla po dramatičnem zaključku, za zmago s točko razlike je s trojko tri sekunde pred koncem poskrbel Američan Glenn Cosey, ki je bil z 21 točkami tudi najboljši strelec tekme.

Takole so se zmage Krke nad Budućnostjo veselili novomeški navijači. Foto: ABA liga

Drama z nesrečnim koncem pred številnimi navijači v Beogradu

Olimpija je imela v Beogradu, kjer se je zbralo skorajda devet tisoč navijačev, priložnost, da z zmago skočijo na sam vrh lestvice in, čeprav so še pred zadnjo četrtino zaostajali za 13 točk, so bili blizu nje. Tik pred koncem tekme so namreč vodili za dve točki, a je potem črno-bele navijače v delirij s trojko v zadnji sekundi spravil Ognjen Jaramaz in Partizanu prinesel zmago, s katero je skočil na vrh lestvice.

Neverjetna trojka Ognjena Jaramaza ob zvoku sirene:

