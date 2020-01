Olimpija ob koncu popustila in izgubila

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu lige ABA na matineji v Stožicah ob koncu tekme z 78:85 izgubili z Igokeo. Primorska je v soboto izgubila z Budućnostjo, Krko pa v ponedeljek čaka zahtevno gostovanje pri prvaku Crveni zvezdi. Beograjčani so v soboto izvedeli, da je neodigran derbi v Podgorici registiran z 20:0 za Budućnost.

Ljubljančani so dobro odprli zgodnjepopoldansko srečanje in hitro ušli na +8 (14:6), a so se gostje vrnili in z delnim izidom 12:3 povedli za točko. Zmaji so nato spet vrnili v igro, prvo četrtino dobili z 28:25, tri točke prednosti so odnesli tudi na odmor (48:45). Sledilo je precej izenačeno nadaljevanje, v katerem sta se ekipi izmenjevali v vodstvu. Olimpija je v zadnjem delu vodila s 76:74, a nadaljevanje se je razpletlo po željah gostov, ki so z delnim izidom 11:2 srečanje končali v svojo korist.

Pri Ljubljančanih je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Cody Miller-McIntyre, dodal je še sedem skokov in pet asistenc. Jaka Blažič je v statistiko vpisal 19 točk. Pri gostih je bil s 27 točkami najboljši strelec Sava Lešić.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

Primorci namučili Budućnost

V zadnjem obdobju močno spremenjena Koper Primorska je v v soboto doma izgubila proti Budućnosti. Po prvem polčasu je bolje kazalo gostom iz Črne gore (50:32), a so nato slovenski prvaki dobili tretjo četrtino kar s 30:12 in ujeli aktualne podprvake lige ABA, ki so nato slavili s tesnim rezultatom 78:75.

Alen Hodžić (23 točk) je bil najboljši strelec Kopra Primorske proti Budućnosti. Foto: Vid Ponikvar Koprčani so v leto 2020 vstopili z močno oslabljeno zasedbo. Ostali so brez petih pomembnih košarkarjev, zapustil jih je tudi trener Jurica Golemac, Primorci pa s spremenjeno zasedbo, v kateri lahko nov strateg Andrej Žakelj v nič kaj bleščečih finančnih razmerah računa le na devet igralcev, dosegajo občutno slabše rezultate kot v začetnih mesecih sezone.

Vseeno so se dvoboja proti favorizirani Budućnosti lotili pogumno in bili na pragu velike senzacije. Po izjemni tretji četrtini so ujeli Črnogorce (62:62), ki so po prvem polčasu vodili že za 18 točk. Na koncu so izgubili s 75:78, kapetan Alen Hodžić, ki je bil s 23 točkami prvi strelec dvoboja, pa je ob zvoku sirene zgrešil met za tri točke, s katerim bi lahko priigral podaljšek.

Budućnosti zmaga z 20:0, Crvena zvezda brez točke Crvena zvezda je v zadnjem finalu lige ABA premagala Budućnost. Foto: ABA liga Disciplinski sodnik vodstva tekmovanja lige ABA Saša Pavličić-Bekić je podal odločitev, da se neodigrani dvoboj 13. kroga med Budućnostjo in Crveno zvezdo registrira z rezultatom 20:0 v korist črnogorškega moštva iz Podgorice. Derbi med podprvakom in branilcem naslova bi moral predstavljati vrhunec lige ABA ob izteku leta 2019, a Beograjčani sploh niso pripotovali v Podgorico, saj so se zaradi naelektrenega ozračja in političnih shodov v črnogorskem glavnem mestu zbali za svojo varnost. Crvena zvezda si je prizadevala, da bi dvoboj odigrali v nadomestnem terminu, 24. februarja 2020, a se je vodstvo tekmovanja odločilo drugače. Prvaki lige ABA bodo morali plačati 20 tisoč evrov kazni, hkrati pa so ostali še brez točke, ki pripada poražencem srečanja.

