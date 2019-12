V živo: Primorska pri Partizanu, Cedevita Olimpija in Krka slavili

V 13. krogu jadranske košarkarske lige ABA je Cedevita Olimpija gostovala v Zagrebu pri Ciboni in zmagala s 84:82. Ljubljančani so tako skočili na vrh lestvice, saj do danes vodilna Budućnost tekmo 13. kroga igra šele v ponedeljek, ko se bo v derbiju pomerila s Crveno zvezdo. Krka je v Novem mestu tesno, s 76:74 premagala Zadar. Koper Primorska pravkar gostuje v Beogradu pri Partizanu.

Američan Ryan Jamar Boatright je bil s 17 točkami najboljši strelec Olimpije pri zmagi v hrvaški prestolnici, 14 jih je dodal Jaka Blažič, 13 Mikael Hopkins, pri dvomestni številki pa se je ustavil še Maik Zirbes (12). najboljši strelec tekme je bil Cibonin Shane Gibson z 20 točkami.

"Zahtevno je igrati s tekmeci, ki nimajo nič za izgubiti"

"Zadovoljen sem z zmago, ne glede na to, kakšna je bila končna razlika. Pred takšnimi obračuni vsak pričakuje, da je pred nami lahka tekma, a vedno je zelo zahtevno igrati s tekmeci, ki nimajo nič za izgubiti. Zagotovo so bili tudi košarkarji Cibone pod pritiskom, sploh glede na njihov trenutni položaj na lestvici. Ko nam ni uspelo prelomiti tekme na takšen način, kot smo si to želeli, smo se znova znašli v položaju, v katerem je presodila naša kvaliteta in izkušnje, to pa je preprosto šport," je bil desete zmage v jadranski sezoni vesel ljubljanski trener Slaven Rimac.

Ljubljančani so vsaj začasno prevzeli vodstvo v jadranski ligi.

Krka je v napetem obračunu v Novem mestu s 76:74 premagala Zadar, Luka Lapornik in Glenn Cosey sta zmagi Novomeščanov prispevala vsak po 17 točk, Ivan Ramljak jih je dodal 14, pri Zadru pa je z 21 točkami blestel Byron Allen.

Koper Primorska pa se mudi v Beogradu pri Partizanu.

Liga ABA, 13. krog:

Lestvica:

