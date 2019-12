Predsednik Koper Primorske jasen: Klub ne bo ugasnil, gremo naprej

"Klub kljub težavam z zbiranjem financ – no, pri tem, žal, še zdaleč nismo izjema ne doma, ne v regiji, ne v Evropi – ne bo ugasnil. Ponavljam, ne bo in pika. Gremo naprej," je o izključitvi najbolj črnega scenarija Koper Primorske dejal predsednik košarkarskega kluba Gregor Vuga. Prav tako je jasno, da bodo ekipo pomladili in pocenili.

V slovenskem okolju kakor tudi regiji je obalni klub Koper Primorska v zadnjih letih zaradi odličnih dosežkov na parketu kanil veliko pozornosti. Tudi letos so Koprčani izvrstno, nad pričakovanji, začeli sezono. V ligi ABA so po enajstih tekmah pri osmih zmagah in so povsem pri vrhu. Tudi v državnem prvenstvu niso imeli konkurence in šele po odhodu ključnih mož v tem tednu prvič morali priznati premoč. Hopsi so bili tisti, ki so jih v domačem okolju kot prvi premagali.

Na žalost pa se v zadnjih dneh največ govori okoli finančnih težav kluba, zaradi katerih so ekipo že zapustili glavni trener Jurica Golemac in igralci Lance Harris, Marjan Čakarun ter Marko Jagodić-Kuridža.

V klubu so se zavili v molk vse do danes, ko je spregovoril predsednik Gregor Vuga. V daljšem pismu za javnost je poudaril, da klub ne bo propadel, zato pa bo spremenil smernice in šel v pomladitev ter pocenitev ekipe.

V nadaljevanju prilagamo celoten zapisa predsednika Vuge.