Saga v Kopru se nadaljuje: odhaja tudi tvorec vseh uspehov Jurica Golemac

Osrednji igralci Lance Harris, Marko Jagodić-Kuridža in Marjan Čakarun so kot prvi zapustili barko Kopra Primorske, potem ko so izkoristili klavzulo zaradi neizplačevanja pogodbenih obveznosti.

Uspešna zgodba obalnega kluba je na prvi pogled čez noč zašla v temačne vode, a so lovke segale že v preteklo sezono, v kateri so plače prav tako zamujale.

Odšel mož, ki je dvignil Koper

V tej se je stanje le še poslabšalo in začeli so se vrstiti odhodi. Naslednji v vrsti zapušča Koper glavni trener Jurica Golemac, ki je popeljal primorski klub do velikih uspehov. Pod njegovo taktirko so osvojili slovenski pokal, državno prvenstvo, drugo ligo ABA, superpokal Slovenije, bili izjemno uspešni tudi v tej sezoni lige ABA. Po enajstih krogih imajo namreč enak izkupiček kot Partizan in Cedevita Olimpija – osem zmag in tri poraze. Le Budućnost ima en skalp več v ligi.

Golemac je tisti, ki je popeljal Koper do vseh lovorik v tako kratkem času. Foto: Vid Ponikvar

Sredi tedna je Koper Primorska doživel prvi poraz v državnem prvenstvu, v katerem so bili boljši Hopsi. Že po tej tekmi pa je Golemac obvestil vodstvo, da bo tudi on zapustil klub.

Poraz pa se obeta tudi v ponedeljek, ko bo v Kopru v okviru lige ABA gostovala Crvena zvezda. Vprašanje je, kaj se bo s klubom v bodoče sploh dogajalo. Zagotovo lahko pričakujemo nov val odhodov košarkarjev.

V klubu še vedno vsi tiho

Ena od možnosti bi lahko tudi bila, da bi igrali do konca sezone z mlajšimi košarkarji in bi kljub temu ostali v ligi ABA. V pretekli sezoni je imela namreč najslabši izkupiček Olimpija, ki je zmagala na šestih tekmah. Predzadnji Zadar, ki je moral igrati kvalifikacije za obstanek, je imel na računu sedem zmag. Koper Primorska je zdaj pri osmih uspehih. Čeprav bi lahko ob takšnem scenariju debatirali o neregularnem prvenstvu, pa je obenem dejstvo, da je liga ABA ravno na polovici sezone in se morajo prav vsi klubi še enkrat pomeriti s slovenskim predstavnikom, ki bo ob takšnem nadaljevanju postal lahek plen za vse.

Za zdaj še ni jasno, kje bo nadaljeval kariero. Foto: Vid Ponikvar

A to ne bo rešilo težav Koprčanov, ki v tem trenutku niti ne bi dobili licence za nastop v slovenskih tekmovanjih.

Zanimivo je, da vodstvo še ni podalo nobene izjave glede težav, ki jih imajo v klubu. Prav tako niso obvestili medijev o odhodih igralcev. Sicer so za danes napovedali informacije o prihodnosti, vendar besede še niso našle poti do javnosti.