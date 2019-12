Čeprav pogled na uradno spletno stran slovenskega državnega in pokalnega prvaka še vedno daje vtis zavidljivo močnega igralskega kadra, pa je vendarle jasno, da trener Jurica Golemac, Američana Lance Harris in Stephen Holt ter protagonisti šampionske sezone Marko Jagodić-Kuridža, Marjan Čakarun in Žan Mark Šiško niso več člani Primorske. Andrej Žakelj, ki je vsaj začasno prevzel trenersko taktirko, tako ob ponedeljkovem soočenju s Crveno zvezdo ni le v večji meri stavil na "preživele" člane prve ekipe, temveč je vsaj za pokušino priložnost namenil tudi mladincem iz novega tisočletja Roku Nemaniču, Urbanu Hrovatu in Sašu Cianiju.

Kljub srčnosti in borbenosti Primorci niso premogli dovolj kakovosti in izkušenj, da bi v Bonifiki pripravili prvovrstno senzacijo in na kolena spravili – sicer nič kaj prepričljivo – Crveno zvezdo (90:78). A bolj kot poraz proti Beograjčanom, med katerimi je bil prvič tudi Jagodić-Kuridža, je bilo v zraku čutiti vprašanje prihodnosti. Kot bi se po šoku spogledovali med seboj in spraševali, kako naprej. Ali pa, če se oklenemo bolj regionalno smiselne metafore – kot bi po viharni noči, med katero je morje razkazovalo svojo moč, in jutranji razjasnitvi v mandraču pregledovali, koliko čolnov je še ostalo na gladini.

Ivan Marinković: eden od redkih nosilcev, ki so ostali Kopru. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

Kapetan je zadrževal solze

Ko smo o stanju duha v klubu spraševali kapetana Alena Hodžića, je ta s stisnjenima ustnicama le s težavo zadrževal solze. Kot Koprčan in pomemben član šampionske ekipe je seveda še toliko težje spremljal pravi eksodus nosilcev, obenem pa se ga negotova prihodnost, ki je posledica finančnih težav in manka širše sponzorske piramide, še toliko bolj dotakne.

"Kaj sem dejal fantom? 'Tukaj smo. Tisti, ki smo ostali. Moramo se boriti. Drug za drugega. Krijmo si hrbet. Dokler smo tu, bodimo profesionalci!' Lahko rečem, da sem zelo ponosen," je pripovedoval 27-letni Primorec in kot iz topa izstrelil, da do tistih, ki so zapustili barko, ne goji niti kančka zamere. "Še vedno so del nas," pravi.

Priznava, da so tudi njega prevevale misli o odhodu. A je ostal. Do konca? Zdaj ostaja pri puhlici "pustimo se presenetiti", obenem pa dodaja: "Borimo se. Iz dneva v dan. Borili se bomo še naprej. Dokler bomo tukaj. Ni nam lahko. Tudi tistim, ki so v pisarnah, ni lahko. Se pa držim tega, da govorim le o igri in slačilnici. O stanju in prihodnosti naj govorijo drugi. Verjamem pa, da se vsi borimo za svetlejšo prihodnost."

Jagodnik napovedal okrepitve

V edinem uradnem vodstvenem odzivu na nedavne finančne težave, katerih ozadje ostaja zavito v več plasti tančic skrivnosti, je predsednik kluba Grega Vuga napovedal nadaljevanje poti, a v pomlajeni in finančno skromnejši obliki. Po izrednem rebalansu klub išče nove rešitve tudi na ravni koordiniranja tega projekta. Vodja članske ekipe Goran Jagodnik ob tem ocenjuje, da so se izhodna vrata vendarle zaprla, odprla pa naj bi se vhodna. Jasno, znotraj novih finančnih okvirov. Prvi cilj je namreč stabilizacija kluba s poravnavo vseh dolgov, vzporedni pa obstanek na vseh frontah.

"Po tekmi s Crveno zvezdo smo lahko ponosni. Primorska niso bili le igralci, ki so odšli. Tisti, ki so ostali, so dokazali, da se za prihodnost ni treba bati. Še komu bodo prekrižali načrte. Razumem pa tiste, ki so odšli. To je sestavni del športa. Klubu so dali veliko. Želimo jim vse najboljše," pravi Jagodnik.

Kaj pa stanje kluba? "Nismo prvo športno okolje, ki se je znašlo v težavah. Imeli smo astronomski vzpon. Škoda, da se je zgodilo, kar se je. Verjamem, da bi s to ekipo krojili vrh. Zdaj pa … Želimo zdrav klub. Vse bo odvisno od finančnih zmožnosti, a za prihodnjo sezono si bomo prizadevali sestaviti dobro ekipo," dodaja nekdanji reprezentant iz Kopra.

Nejc Barič je na račun odhodov prišel do zajetnejše minutaže. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

Žakelj do konca sezone?

Po odhodu Golemca je vodenje ekipe prevzel njegov donedavni pomočnik Andrej Žakelj. Zdi se, da ne gre le za začasno rešitev. Dogovor je namreč bil, da se vodstvo kluba in trener vnovič sestaneta po tekmi s Crveno zvezdo. "Ni mi lahko. Ve se, kakšen pečat je v klubu pustil Jurica Golemac. Šok je bil velik za vse," pravi Žakelj, ki je vodstvu postavil nekaj pogojev. Ti niso finančne narave. Želi predvsem zagotovila o vzdržnem delovanju do konca sezone.

"Optimizem mi vpliva odziv ekipe. Tudi fantom ni bilo lahko. Navsezadnje smo težko izpeljali treninge. A pokazali so pravi značaj," pravi postojnski trener, ki se je pred delovanjem v Primorski kalil v Šentjurju, Podčetrtku, Olimpiji, Hopsih in pri enem od dveh predhodnikov sedanjega kluba – domžalski Lastovki.

Že ob koncu tedna naj bi ekipo v zadnji tekmi v koledarskem letu vodil na gostovanju pri Partizanu, nato pa Primorce čakata zahtevna črnogorska obračuna proti Mornarju in Budućnosti, vmes pa še tekma državnega prvenstva proti Heliosu.

Video: Luka Vončina o prihodnosti