Jurica Golemac: Tako naprej ni šlo več

Pred meseci nam je dejal, da želi v Primorski ostati še deset let. Pred tedni se je spogledoval z možnostjo, da bi v Koper preselil družino. Ko smo ga poklicali danes, je praznil stanovanje. "Ponosen sem na svoje delo in obžalujem, da se moja aktivna trenerska vloga pri slovenskem prvaku končuje," pravi Jurica Golemac, zdaj že nekdanji trener Koper Primorske.

Da ob hudih finančnih težavah zapušča Primorsko, je Jurica Golemac vedel že v začetku tedna. Tega v pogovoru z glavnimi deležniki niti ni skrival. Javno pa ni želel govoriti vse do trenutka, ko bo, kot nam je dejal v sredo, svoje povedalo vodstvo kluba. Danes se je to zgodilo. Predsednik Koper Primorske Gregor Vuga je namreč v sporočilu za javnost potrdil, da Obalo zapuščajo tako trener Golemac kot tudi igralci Lance Harris (Mornar Bar), Marjan Čakarun (Szolnoki Olaj) ter Marko Jagodić-Kuridža (Crvena zvezda), a zatrdil, da se zgodba, čeprav z močno okleščenim proračunom, nadaljuje.

Foto: Vid Ponikvar

Paradoksalno, v četrtek je bil klub izbran za primorsko ekipo leta. Dan pozneje je napočil čas za polaganje računov. "Ni mi lahko. Že nekaj časa ni lahko. Trudili smo se, da bi premostili težave. A ni šlo. Nosilci so zapustili klub, jaz sem izgubil motivacijo. Prišli smo do točke, od katere najprej ni več šlo. Če nimam motivacije in energije, je pošteno, da odidem tudi jaz," pravi Golemac in dodaja, da je s svojim odhodom tudi deloma finančno razbremenil klub, katerega osnovni cilj je zdaj stabilizacija za končno preživetje.

"Storili bodo vse za preživetje"

Ali verjame v rešitev? "Nikogar ne obsojam. To se v športu dogaja. Osnovna težava je v tem, da ljudje, ki so sprožili projekt, niso naleteli na prepotrebno lokalno podporo in pomoč. Ostali so sami. V službi pridejo dobri in slabi časi. Tudi tukaj so. Žal prav zdaj, ko smo se podpisali pod dobre rezultate. Poznam ustvarjalce kluba. Vem, da bodo storili vse za to, da klub ne bi ugasnil," pravi zdaj že nekdanji trener slovenskega državnega in pokalnega prvaka ter petega na lestvici lige ABA. Ta položaj bodo Primorci težko obdržali. Vprašanje pa je, ali bodo zadržali tudi preostanek ekipe, saj zanimanje velja tudi za Žana Marka Šiška in Ivana Marinkovića. Pa še za koga.

Primorsko v ponedeljek čaka Crvena zvezda. Foto: Sportida

"Kot v sanjah"

Zadnjo tekmo, prvenstveno proti Hopsom, je izgubil. Pred tem je večinoma zmagoval. V zadnjih štirinajstih mesecih je ekipo vodil na 90 tekmah in zabeležil kar 79 zmag. Osvojil je drugo ligo ABA, naslov državnega prvaka in dve pokalni lovoriki. V ligi ABA je bil trd oreh za vse. Večinoma kar pretrd. "Bilo je enkratno. Kot v sanjah. Tudi na organizacijski ravni. Imeli smo fantastično ekipo. Ponosen sem na opravljeno delo. Užival sem. Prav zaradi tega mi je ob slovesu še toliko težje," pripoveduje 42-letni Zagrebčan s slovenskim potnim listom, ki je v Koper prišel leta 2017. Pred tem je bil trener Šentjurja, kot pomočnik pa se je kalil pri Ciboni in reprezentanci Gruzije.

Novi izzivi?

Predsednik kluba Vuga, ki se bo moral močno potruditi, da Primorski zagotovi tekmovalno licenco za prihodnjo sezono, pri čemer mu delo otežujejo dolgovi iz preteklosti, je v izjavi za javnost Golemca označil za novega svetovalca. "Ostali bomo v kontaktu. Navsezadnje so to trenerji, s katerimi sem sodeloval. Poskušal bom pomagati," na vprašanje, ali gre le za mrtvo črko na papirju, odgovarja obetavni trener. Kaj pa novi trenerski izzivi? "Nekaj dni želim preživeti z družino. Umiriti moram misli. Čustva morajo popustiti. Se pa zavedam, da sem mlad. Moram izkoristiti svojo energijo. Ko bo prišla prava priložnost, jo bom izkoristil," pravi Golemac.