Prvaki iz Beograda brez težav zmagali v Kopru

Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto obračunali z beograjsko Mego Bemax in jo po dveh podaljških premagali s 112:102. Najboljši posameznik tekme je bil Jaka Blažič, ki je poleg 33 točk zbral še devet skokov in šest asistenc. Po rednem delu tekme v dvorani Tivoli zmagovalca ni bilo, moštvi Cedevite Olimpije in Mega Bemaxa sta dosegli vsako po 87 točk, pa tudi po prvih dodatnih petih minutah igre je bil izid neodločen. Bilo je 97:97, novih pet minut podaljšek pa je izsilil Blažič, brez konkurence prvi mož ljubljanske ekipe, ki je v drugem podaljšku vendarle strla odpor Beograjčanov in zmagala s 112:102.

Blažić je bil prvi strelec tekme, Marko Simonović jih je k zmagi Olimpije prispeval 19, Codi Miller-McIntyre pa 17. Najbolši pri Megi je bil Kendrick Perry, ki je zbral 27 točk.

"Najprej smo tekmi izgubili mi, nato so jo oni"

"Težja tekma, kot smo jo morda pričakovali. Pohvale igralcem Mege Bemax, ki so se borili od prve do zadnje minute. Od začetka sezone so napravili velik napredek v igri. Za nami je zahtevna tekma, na kateri smo zasluženo zmagali," je bil jedrnat junak tekme Jaka Blažič, trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac pa si je oddahnil: "Najprej smo mi izgubili tekmo, nato so jo oni izgubili, a na koncu so odločile naše izkušnje in kvaliteta košarkarjev. Pričakovali smo težko tekmo. Košarkarji Mege Bemax so zadeli veliko težkih metov, igrali so, kot da nimajo kaj za izgubiti. Tekmo so uspeli z izjemno drugo četrtino pripeljati do točke, pri kateri smo mi kot favoriti zelo težko igrali. Zadovoljni smo lahko z zmago."

Krka se je dobro upirala, nato pa ...

Novomeščani, ki zmage v jadranski konkurenci ne poznajo že skoraj ves mesec, so bili več kot le enakovreden tekmec. Vodili so večji del tekme, slabih pet minut pred koncem celo s 76:65, potem ko je dvanajsto trojko Krke zadel kapetan Jure Balažič. Takoj za tem je moral igro zaradi petih osebnih napak zapustiti najvišji igralec Krke Marvin Jones (11 točk, osem skokov), slabo minuto za njim pa še prvi strelec in glavi organizator igre Krke Glenn Cosey (23 točk, trojke 4:8, pet podaj). Brez dveh ključnih košarkarjev je igra gostov razpadla, tako da je FMP z delnim izidom 12:0 dobri dve minuti pred koncem prevzel vodstvo in ga zadržal do konca.

Liga ABA, 12. krog:

Lestvica:

