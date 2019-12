Poraz Primorske v senci novih odhodov

Potem ko sta po Jurici Golemcu, Marku Jagodiću-Kuridži, Lanceu Harrisu in Marjanu Čakarunu Koper Primorsko zdaj zapustila še Stephen Holt in Žan Mark Šiško, Crvena Zvezda ob gostovanju v 12. krogu lige ABA ni imela večjih težav pri pohodu do šele sedme jadranske zmage (90:78) v sezoni. Vseeno si slovenski prvaki zaslužijo pohvale za pogumen pristop.

Gostovanje evroligaša pri jadranskem hitu. Obračun prvakov prve in druge lige ABA. Predbožični dvoboj Kopra Primorske in Crvene zvezde bi moral biti eden od vrhuncev sezone v Bonifiki, kjer domujejo slovenski prvaki. Toda glede na vse, kar se je v zadnjem obdobju dogajalo v Kopru, je imela zadnja tekma 12. kroga, s katero se je začela druga polovica rednega dela jadranskega tekmovanja, povsem drugačen prizvok. Za Beograjčane začetek želenega vzpona, za Koprčane pa … Kdo bi vedel. Vsekakor začetek novega obdobja.

Aplavz za Kuridžo

Tik pred začetkom tekme sta na sredino igrišča stopila vodja članske ekipe Primorske Goran Jagodnik in eden od najbolj zvestih domačih navijačev. Medse sta povabila Marka Jagodića-Kuridžo. Ta je še pred osmimi dnevi prispeval dvojni dvojček (20 točk, 12 skokov) za zmago Primorske nad Igokeom, tokrat pa je obalno prestolnico že obiskal kot član Crvene zvezde. "Hvala za vse," sta mu dejala. Poleg njega so se po tistem gostovanju uradno poslovili tudi Marjan Čakarun, Lance Harris in trener Jurica Golemac, ki se je tudi podpisal pod sestavo zavidljivo močnega igralskega mozaika.

Ni še konec: odšla tudi Šiško in Holt

V pomlajeni in dodobra prevetreni ekipi, ki jo je tokrat vodil dosedanji Golemčev pomočnik Andrej Žakelj, sta ob soočenju s Crveno zvezdo manjkala tudi branilca Stephen Holt in Žan Mark Šiško. Oba sta bila pretekli teden še v kadru za tekmo proti Hopsom. Tokrat pač ne. Američan je pretrgal pogodbo in se že poslovil, v kratkem se bo uradno tudi prvi asistent lige. Če je mogoče verjeti vse glasnejšim namigom, bo obetavni Ljubljančan v kratkem postal član evroligaškega Bayerna iz Münchna. O tem prestopu pa klub lahko pričakuje odškodnino.

Luka Vončina je dobro izkoristil vel manevrskega prostora. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

"Gremo naprej"

V klubu so še vedno zelo skopi z informacijami. Roko na srce, predsednik Grega Vuga pred medije ni stopil niti takrat, ko je njegov klub v velikem slogu zakorakal na jadransko sceno. Odzvanjajo pa njegove besede iz petkovega sporočila za javnost, v katerem je napovedal nadaljevanje primorske košarke, a v drugačni obliki. "Sprejeli smo odločitev, da zaradi finančne vzdržnosti spremenimo strategijo kluba in člansko ekipo pomladimo in pocenimo. Ter tako ne le preživimo, ampak se stabiliziramo," je ob zapisal Vuga, zavedajoč se dejstva, da mu je pri reševanju težav Golemčeva zasedba kupila kar nekaj časa, saj – vsaj na rezultatski ravni – obstanek v ligi ne bi smel biti ogrožen.

Primorska z osmimi zmagami ostaja pod vrhom. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli

A čeprav so v manj pičlem tednu ostali skoraj brez vseh nosilcev in izkušenega trenerja, pa so se Primorci ob gostovanju prvaka predstavili v zelo dobri luči. Drago so prodali svojo kožo. Predvsem v prvem polčasu Crvena zvezda ni imela pravega odgovora na borbeno igro Žakljeve zasedbe, pri kateri so bili ob standardno zanesljivem Ivanu Marinkoviću in pregovorno borbenem kapetanu Alenu Hodžiću korak naprej prisiljeni storiti Luka Vončina, Jan Kosi, Nejc Barič, Žiga Dimec in Aleksandar Lazić.

Blizu, a daleč

Ko je Lazić zadel eno od svojih trojk, je v 12. minuti Primorska vodila z rezultatom 26:20. Koprčani so navdušili z neustrašnostjo in vztrajnostjo. A v nekaterih odsekih se je vendarle pokazala ozkost kadra. Najprej na prelomu med drugo in tretjo četrtino. V 23. minuti so tako Beograjčani že vodili za otipljivih 14 točk (43:57). A tudi za rezultat ni zatrl primorske volje. Še malo pred iztekom tretjega dela so se gostitelji približali na tri točke zaostanka (63:66). Sledil je odločnejši rdeče-beli odgovor, tako da so gostje šest minut pred koncem po košu robustnega orjaka Michela Oja in trojki Dejana Davidovca vodili z 81:66. Takrat je že bilo jasno, da koprska srčnost ne bo dovolj za presenetljivi skalp. Na koncu je bil na semaforju rezultat 78:90, s tribun pa se je razlegel glasen aplavz.