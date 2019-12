Ne, v ligi NBA jih ni boljših od Dragića in Miamija #video

Dvorana American Airlines Arena v Miamiju, ki je bila razprodana že 433. zapored, je v tej sezoni najmanj gostoljubna v ligi NBA. Vročica je v njej gostila 14 tekem in jih dobila kar 13, kar je najboljši učinek na domačem parketu izmed vseh udeležencev najmočnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja! Goran Dragić in druščina je prednost domačega igrišča izkoristila tudi v noči na torek, ko je po hudem boju odpravila Utah (107:104) in se na lestvici utrdila blizu vrha vzhodne konference.

Vrhunci dvoboja med Miamijem in Utahom:

Učinek Gorana Dragića: 15 točk, met za tri 3/6, met za dve 2/10, prosti meti 2/2, 6 skokov, 1 asistenca, 1 ukr. žoga, 1. izg. žoga v 29 minutah in 51 sekundah.

Dragić bolj natančen za tri kot za dve

Goran Dragić je dosegel 15 točk. Zadel je tri trojke, pri metu za dve točki pa ni bil najbolj natančen. Foto: Reuters Gostitelji so si odločilno prednost zagotovili na začetku zadnje četrtine, ko so z delnim rezultatom 21:4 povedli za deset točk. ''To je moja krivda,'' je odgovornost za padec v igri Utaha prevzel Donovan Mitchell. Zvezdnik gostov je prispeval 13 točk, a je iz igre zadel le pet od 18 metov, v obrambi pa v odločilnih trenutkih ni znal ustaviti Tylerja Herra. Najstnik v vrstah Miamija je dosegel 17 točk, od tega devet v zadnji četrtini.

Pri moštvu s Floride je sicer največ točk dosegel Jimmy Butler (20), Bam Adebayo je prispeval 18 točk in 12 skokov, izkušeni Slovenec Dragić, ki je zaigral drugič po daljši odsotnosti zaradi poškodbe dimelj, pa je v slabih 30 minutah dosegel 15 točk. Bolj je bil natančen pri metih z razdalje (3/6) kot tistih za dve točki (2/10), prispeval pa je tudi šest skokov, eno asistenco in ukradeno žogo.

Miami je prekinil niz petih zaporednih zmag Utaha v gosteh. Čeprav je bil Joe Ingles (zaigral je že na 334. zaporedni tekmi v ligi NBA, kar je najdaljši niz aktivnega udeleženca tekmovanja v tem trenutku) vroč in je dosegel 27 točk (trojke je metal 7/12), s tem pa poskrbel za strelski rekord sezone, francoski center Rudy Gobert, dvakratni najboljši obrambni igralec lige, pa je dodal 18 točk (met iz igre 9/11), 20 skokov (največ v tej sezoni) in kar pet blokad, to ni zadoščalo.

Hrvaški ostrostrelec Bojan Bogdanović se je ustavil pri 19 točkah (met iz igre 4/14), prvič v karieri pa si je že v uvodni četrtini prislužil tri osebne napake.

Miami se bo v naslednji tekmi v ligi NBA v noči na soboto pomeril z Indiano in skušal še izboljšati izkupiček na domačem parketu.

Čančar zaploskal Murrayju, nov trojni dvojček Jokića

Denver je v zadnjem obdobju nepremagljiv. Nuggets so v Phoenixu ugnali Sonca s 113:111 in zmagali že sedmič zapored v ligi NBA. Srbski as Nikola Jokić se je izkazal z novim trojnim dvojčkom (22 točk, 12 skokov in 10 asistenc), največ točk pa je dosegel Jamal Murray (28). Dosegel je tudi zmagoviti koš, ko je dobre tri sekunde pred koncem poskrbel za končni rezultat, pred tem pa je zadel še trojko in bil najbolj zaslužen za uspeh gostov iz Kolorada. Devin Booker je zapravil priložnost za zmago, ko je njegov poizkus za tri točke ob zvoku sirene blokiral Jerami Grant.

Razburljiv zaključek dvoboja v Phoenixu:

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki je v noči na ponedeljek v Los Angelesu dosegel prvi točki v ligi NBA, tokrat ni dočakal priložnosti za nastop. Obsedel je na klopi in čestital soigralcem za novo zmago, s katero na lestvici zahodne konference zasedajo visoko drugo mesto.

Phoenix, za katerega je Španec Ricky Rubio, najboljši igralec letošnjega svetovnega prvenstva v košarki ,dosegel 21 točk, je nanizal že sedem porazov. Pri gostiteljih je Deandre Ayton zaradi poškodbe gležnja izpustil še tretjo tekmo zapored.

Po epski zmagi nad Dallasom prejel nagrado

Z noro predstavo v zadnji četrtini je v nedeljo zvečer poskrbel za preobrat vseh preobratov proti Dončićevemu Dallasu in za nagrado postal igralec tedna vzhodne konference v ligi NBA. Zvezdnik Toronta Kyle Lowry je bil izbran za najboljšega igralca zadnjega tedna. Na štirih tekmah je branilcem naslova pomagal do štirih zmag, v povprečju pa je dosegal 24,5 točk, kar 10 asistenc in 6,5 skokov. Niz Toronta se je končal v Indianapolisu, kjer je po podaljšku priznal premoč Indiani. Lowry je bil s 30 točkami najboljši strelec srečanja (met za tri točke 5/12), pri Indiani sta izstopala T.J. Warren in Myles Turner (oba 24).

Najboljši igralec tedna zahodne konference je postal Dennis Schröder, ki za razliko od Lowryja ni nastopil v noči na torek. Nemški reprezentant gambijskih korenin je v zadnjem tednu pomagal Oklahoma Cityju do štirih zmag, v povprečju pa prispeval 25,3 točk, 6 asistenc in 5,3 skokov.

