Takšne slovenske veselice za Dončića v ligi NBA še ni bilo #video

Slovenski izseljenci v Torontu so namreč ta večer pripravili Večer slovenske dediščine in se v slovenskih narodnih nošah ob slovenski glasbi - izbrali so skladbo Ansamba Saše Avsenika z naslovom Mladi smo - zavrteli po parketu.

Kanadski Slovenci so spremljali tudi ogrevanje Dallasa:

Over 150 Slovenians watching @luka7doncic for pregame warm ups here in Toronto! #MFFL pic.twitter.com/mXT4cT31xf — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 22, 2019

There’s a large Slovenian contingent here in Toronto today. They got to the arena early to watch Luka Doncic’s workout. pic.twitter.com/ZCQkSpqcj7 — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 22, 2019

Eden od tviterašev je ob tem spomnil, da je zanimivo, da so Slovenci Dončića presenetili s slovensko glasbo, ko pa je splošno znano, da si Ljubljančan raje zavrti glasbo iz drugih etnični skupin.

Kanadski Slovenci so se sinoči vrteli ob skladbi Mladi smo Ansamba Saša Avsenika:

