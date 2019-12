Dončić se je čudil neverjetnemu porazu Dallasa in čestital Čančarju #video

Košarkarji Dallas Mavericks so brez poškodovanega Luke Dončića na gostovanju pri branilcih naslova lige NBA Toronto Raptors doživeli boleč poraz. Tri minute pred koncem tretje četrtine so vodili kar za 30 točk, nato pa so gostitelji po nori predstavi Kyla Lowryja v zadnji četrtini priredili veličasten preobrat in premagali goste iz Teksasa (110:107). Slovenski zvezdnik je v dvorani pozdravil 200 slovenskih navijačev, vse glasnejše pa so govorice, da bi se lahko vrnil na parket v četrtek proti San Antoniu. Vlatko Čančar se je vpisal v zgodovino in dosegel prvi točki v ligi NBA, Denver pa je visoko ugnal LA Lakers, ki so prvič v tej sezoni nastopili brez poškodovanega LeBrona Jamesa.

Občinstvo v dvorani ScotiaBank je v nedeljo zvečer prišlo na svoj račun. Navijači Toronta so skakali od navdušenja skoraj tako močno kot pred poletjem, ko so presenetili košarkarsko javnost in prvič v zgodovini kluba osvojili naslov najboljšega v ligi NBA. Tokrat so priredili epski preobrat, kakršnega privrženci Raptors ne pomnijo. To je bil tudi največji preobrat v ligi NBA v zadnjem desetletju! Zadnjič, ko je nekdo nadoknadil -30, se je zgodilo 21. decembra 2009, ko je Sacramento tako šokiral Chicago.

Vrhunci izjemno pestrega srečanja v Torontu:

Branilci naslova so prvič v zgodovini nadoknadili zaostanek 30 točk in ga pretopili v zmago. Čeprav jih je po hudem zaostanku v tretji četrtini, ko so gostje iz Teksasa nekajkrat povedli za okroglih 30 točk in navdušili Luko Dončića, ki je zaradi poškodbe izpustil tudi ta dvoboj ter ga spremljal v obleki na klopi, marsikdo odpisal, se niso predali. Ob pomoči bučnega občinstva, ki je začutil priložnost, so bili iz minute v minuto boljši, po divji predstavi Kyla Lowryja, ki je kar 20 od skupno 32 točk dosegel v zadnji četrtini, pa poskrbeli za eno najbolj senzacionalnih preobratov v zgodovini tekmovanja!

Dončićeva vrnitev že proti San Antoniu?

Kaj se je dogajalo v Kanadi? Dončić je pripotoval s soigralci v mesto, kjer so doma branilci naslova. Pričakan je bil kot pravi zvezdnik. Pred tekmo je imel opravka s številnimi lovci na avtograme, zdravniška služba pa mu še ni prižgala zelene luči za vrnitev, tako da ni zaigral. Osem dni po poškodbi desnega gležnja na dvoboju proti Miamiju tako še ni nared.

Na parketu v Torontu se je med tekmo plesalo po "slovenskih notah":

Na ogrevanju, ki ga je z zanimanjem spremljalo okrog 200 slovenskih navijačev v Torontu, je pokazal, da se njegovo zdravstveno stanje hitro izboljšuje. Po treningu je pozdravil privržence, ki so dvorano napolnili s slovenskimi zastavami. Vse glasnejše so govorice, da bi lahko prvič po poškodbi desnega gležnja zaigral v noči na petek, ko se bodo Mavericks v teksaškem derbiju spopadli s San Antonio Spurs. Trener Carlisle ne izključuje možnosti, da se Dončić vrne še letos.

Slab začetek Dallasa, fantastično nadaljevanje, klavrn konec

Dončić je obračun s Torontom spremljal v obleki na klopi. Sprva je videl slabo strelsko predstavo. Dallas je vstopil v dvoboj z zaostankom 0:9, na prvi koš čakal kar polovico uvodne četrtine, iz igre pa v prvih 12 minutah zadel zgolj 5 od 23 metov. Le dobro petino vseh poizkusov. Na srečo gostov iz Teksasa so bili podobno nenatančni tudi gostitelji, ki so prvo četrtino dobili z nizkim rezultatom 20:17. Pri Torontu se je poznala odsotnost treh pomembnih členov v igri. Manjkali so namreč Pascal Siakam, Norman Powell in Marc Gasol.

Nora trojka Porzingisa ob koncu prvega polčasa:

V nadaljevanju je Dallasu brez Dončića le steklo. V obrambi so nadaljevali z dobro igro in prvakom lige v prvem polčasu dovolili le 42 točk. S trojko Kristapsa Porzingisa, ki je prehitel zvok sirene, so odšli na premor s prednostjo +9 (51:42). V tretji četrtini so še dvignili raven igre, povsem nadigrali Toronto in nekajkrat vodili že za 30 točk! Po koncu tretje četrtine so imeli v žepu velikansko prednost 23 točk, nasmihala se jim je odmevna zmaga nad branilci naslova, ki bi jih še utrdila pod vrhom lestvice zahodne konference, a je sledil zgodovinski preobrat.

Rekorden preobrat Toronta

Kyle Lowry je bil v zadnji četrtini neustavljiv. Foto: Reuters Toronto se ni predal, ampak v zadnjo četrtino krenil velemojstrsko. Kot pobesneli bik je v napadu polnil koš, v obrambi pa z velikim pritiskom onemogočal igro gostov, ki so pri organizaciji napadov vedno bolj pogrešali Dončića. Zmanjkovalo jim je idej, kako ogrožati koš Toronta, pri gostiteljih pa se je razigral Lowry.

Zgolj v tej četrtini je dosegel 20 točk, že po polovici zadnjega dela pa so Raptors ujeli priključek z Dallasom, ki je povsem padel v igri, trener Rick Carlisle pa ni znal ustaviti vročih prvakov. V zadnji minuti je bilo zelo napeto, v zadnjih sekundah pa se je Jalnu Brunsonu ponudila priložnost za zmago. Pri zaostanku 107:108 je zgrešil met za dve točki, po vodi je splavala zmaga, ki so jo mnogi navijači Dallasa po ogromni prednosti v Torontu že vknjižili.

Gostitelji so poskrbeli za zgodovinski preobrat, še nikoli niso ujeli tekmeca s tolikšnim zaostankom. "Zelo sem vesel, da sem sodeloval v takšni tekmi. Bilo je neverjetno, to je velika zmaga,'' se je smejalo najboljšemu strelcu dvoboja, ki je poleg 32 točk prispeval še 10 asistenc in 8 skokov, iz igre pa je metal 12/23 (za tri točke 5/13).

Poleg njega sta največ točk v vrstah presrečnih zmagovalcev dosegla še "rezervista" Chris Boucher (21 točk - strelski rekord kariere in 7 skokov) ter Rondae Hollis-Jefferson (18 točk in 9 skokov).

Gostje pogrešali točke igralcev s klopi

Dallas je tokrat pogrešal točke igralcev, ki jih trener ni uvrstil v začetno peterko. Skupaj so prispevali le 20 točk, začetnih pet pa 87! Na koncu je bil prvi strelec Dallasa Jalen Brunson (21 točk, met iz igre 8/14), ki pa je tudi zgrešil odločilen met za zmago. Latvijec Kristaps Porzingis, ki je bil v odločilnih trenutkih srečanja nenevaren v napadu, je dodal 19 točk (met 5/15) in 12 skokov, Dwight Powell ob dokaj dobrem metu (6/9) 17 točk in 9 skokov, bistveno manj natančen pa je bil Tim Hardaway Jr. (16 točk, 8 skokov ob metu iz igre 6/19). S tem se je prekinil niz sedmih zaporednih zmag Dallasa na gostovanjih, Mavericks pa so tudi izenačili največjo zapravljeno prednost v ligi NBA. 30 točk so zapravili tudi leta 2002 proti Los Angeles Lakers.

Luka Dončić je pred tekmo pozdravil slovenske navijače v Torontu:

.@luka7doncic with a quick meet & greet for the Slovenian fans in the stands! #MFFL pic.twitter.com/borbwLgpxh — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 22, 2019

Kako so Dončića po prihodu v Torontu obkrožili lovci na avtograme:

Dončić se je pred srečanjem v Torontu ograval v košarkarskih copatih Jordan Brand, s tem pa le še potrdil namigovanja, da bo v kratkem sklenil zelo donosno petletno pogodbo z omenjenim opremljevalcem, s katero bo bogatejši za okrog 100 milijonov dolarjev!

Čančar postal 11. slovenski strelec v ligi NBA

Vlatko Čančar je dosegel prvi točki v ligi NBA. Foto: Getty Images Košarkarji Denver Nuggets so presenetljivo gladko v derbiju zahodne konference odpravili Los Angeles Lakers. Na gostovanju v Kaliforniji jim je delo olajšal izostanek LeBrona Jamesa. Prvi as Jezernikov je manjkal zaradi poškodbe hrbta in izpustil prvo tekmo v tej sezoni. Anthony Davis ni zmogel vsega storiti sam (32 točk in 11 skokov), dvomestno število točk pri poražencih je dosegel le še Kyle Kuzma (16 točk), kar je bilo odločno premalo za pozitiven rezultat proti Denverju, ki je izgubil le prvo četrtino. Vse preostale je dobil, v drugem polčasu pa je bil boljši od najboljše ekipe zahodne konference kar za 22 točk.

Največ točk je dosegel Paul Millsap (21 točk, met za tri točke 3/4), ki je na igrišču prebil le dobrih 20 minut, mejo 15 točk so presegli še Gary Harris (19), Nikola Jokić (18) in Malik Beasley (16), med strelce pa se je vpisalo vseh 13 košarkarjev, ki jih je trener Michale Malone poslal na parket.

Med njimi je bil tudi Vlatko Čančar, ki je tako zaigral drugič v ligi NBA. Prvič se je vpisal med strelce. V dveh minutah in štirih sekundah je dosegel dve točki, obe iz prostih metov, zgrešil edini met iz igre, prispeval pa še skok (v napadu) in asistenco. S tem je Primorec postal 11. slovenski košarkar, ki se je v zgodovini lige NBA vpisal med strelce.

Pred njim so se lahko s tem pohvalili Marko Milić, Radoslav Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Saša Vujačić, Uroš Slokar, Beno Udrih, Goran Dragić, Zoran Dragić in Luka Dončić.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Milwaukee blestel, LA Clippers stopili na mino

Grku Giannisu Antetokuonmpoju je zmanjkala le ena asistenca do trojnega dvojčka. Foto: Reuters Najboljša ekipa v ligi NBA, Milwaukee Bucks, je doma nadigrala Indiano (117:89). Gostje so po petih zaporednih zmagah le naleteli na tekmeca, ki so mu morali čestitati za zmago.

Grk Giannis Antetokounmpo je v slabih 31 minutah za las zgrešil trojnega dvojčka. Prispeval je 18 točk, 19 skokov in 9 asistenc, največ točk na tekmi pa sta dosegla njegov soigralec Wesley Matthews (v prejšnji sezoni tudi Dončićev soigralec v Dallasu) in Litovec Domantas Sabonis, najboljši strelec Indiane Pacers. Oba sta dosegla 19 točk, sin slovitega Arvidasa Sabonisa, ki bi se lahko prihodnje leto pomeril proti Sloveniji na olimpijskem turnirju v Kaunasu, pa je prispeval še 18 skokov.

LA Clippers – drugo moštvo zahodne konference – je brez poškodovanega Kawhija Leonarda (levo koleno) izgubil na gostovanju v Oklahoma Cityju (112:118), kjer sta izstopala Shai Gilgeous-Alexander (32 točk) in Nemec Dennis Schröder (28 točk), pod košem pa je kraljeval Novozelandec Steven Adams (20 točk in 17 skokov). Pri gostih je kot edini mejo 20 točk prebil Lou Williams (22), Paul George pa je ob skromnem metu iz igre (6/17) tako kot Montrezl Harrell dal 18 točk.

Liga NBA, 22. december:

Lestvica:

