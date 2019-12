Razpoložene Rakete v Phoenixu, na delu tudi Clippers, Bucks …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA moštva slovenskih asov mirujejo, zato pa bodo nove zmage lovili nekateri od favoritov lige. Tretja ekipa zahoda, LA Clippers, gostuje pri letos nerazpoloženih San Antonio Spurs, prvi z vzhoda, Milwaukee Bucks in njihov vodja Giannis Antetokounmpo gostujejo v New Yorku pri Knicks, Philadelphia 76ers pričakujejo Washington, težko delo čaka Phoenix Suns, katerim v goste prihajajo Houston Rockets z izjemnima Jamesom Hardnom in Russellom Westbrookom …