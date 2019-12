Uspešna vrnitev razigranega Dragića, Dončić in Čančar spremljala zmagi

Goran Dragić se je vrnil pod koše in bil ob zmagi na New York Knicks precej razigran.

Uspešen večer v ligi NBA je za vsemi tremi moštvi, ki imajo slovenski pridih, a na parket je stopil le en Slovenec. Po poškodbi je spet zaigral Goran Dragić in bil ob zmagi Miami Heat nad New York Knicks (129:114) z 18 točkami in osmimi skoki v 24 minutah eden pomembnejših členov. Luka Dončić, ki okreva po poškodbi gležnja, je zmago Dallasa na gostovanju pri Philadelphii (117:98) pospremil ob igrišču. Denver Nuggets so peto zaporedno zmago vknjižili proti Minnesoti (109:100), Vlatko Čančar je bil v ekipi, a ni dobil priložnosti za igro.