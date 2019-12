Ni Dončića, ni Dragića, a ponoči bo vseeno pokalo

Čeprav bodo ekipe slovenskih košarkarjev Luke Dončića (Dallas), Gorana Dragić (Miami) in Vlatka Čančarja (Denver) počivale, ponoči v ligi NBA ne bo dolgčas. Še več, pred nami sta kar dva spektakla. Milwaukee Bucks in njihov prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo bodo pred domačimi gledalci pričakali Los Angeles Lakers in LeBrona Jamesa. Šlo bo za spopad najboljših ekip lige, obe sta do zdaj v tej sezoni izgubili le štirikrat.