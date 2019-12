Nor podvig Slovencev osupnil Ellen, v pripravi himna za Dončića #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Člani akrobatske skupine Dunking Devils so konec novembra v Sežani posneli dih jemajoč video, v katerem izvajajo akrobatske prvine na najvišjem trampolinu na svetu. Odskočno platformo, ki so jo zasnovali sami, so na višino 30 metrov dvignili s pomočjo žerjava. Sinoči je njihov atraktivni podvig opazila tudi ameriška komičarka Ellen DeGeneres in video delila na Instagramu, kjer ima več kot 80 milijonov sledilcev.

Ellen DeGeneres je ob delitvi videa na profilu svoje oddaje The Ellen Show na Instagramu, kjer ima več kot 80 milijonov sledilcev, spremljate pa jo lahko tudi na Planet TV, zapisala: "Ne poskušajte tega na svojem domačem žerjavu."

Na spektakularne posnetke so se odzvali tudi njeni oboževalci. V več kot 13.600 komentarjih, kolikor se jih je nabralo v zadnjih 11 urah, so se čudili, pozdravljali podvig in v svojih objavah označevali svoje kolege, češ, ali bi se tudi mi lotili česa podobnega.

Vodja DD: Najodmevnejši medijski odziv do zdaj

Vodja ekipe Dunking Devils Domen Rozman je dejal, da je delitev njihovega videa s strani Ellen DeGeneres poleg objav na CNN-u in Foxnewsu najodmevnejši medijski odziv do zdaj.

Na platformah Dunking Devils (Tik Tok, Instagram in YouTube) je njihov video zbral že tri milijone ogledov, objave na tujih kanalih in medijih pa se bližajo 50 milijonom ogledov!

Prihaja Dončić ...

A ekipa se tudi tu ne bo ustavila ... v četrtek bodo skupaj s Klemnom Slakonjo lansirali himno za čudežnega dečka košarke Luko Dončića.

Plod slovenskega znanja in kreativnosti

Največji trampolin na svetu je v celoti slovenska pogruntavščina, ki se je članom akrobatske skupine Dunking Devils porodila že pred leti. Izvirno idejo, ki je zajemala postavitev mreže med štiri mogočna drevesa, so nadgradili in dvignili še stopničko višje.

V želji, da bi svoje akrobatske vragolije ponesli v zrak, so fantje samostojno zasnovali in sestavili okvir iz aluminijastih stebrov, nato pa ogromno konstrukcijo s površino 150 kvadratnih metrov obesili z žerjava.

Foto: Arhiv Dunking Devils

Gradnja trampolina, ki je meril 12 krat 12 metrov, je trajala dva dni, zanj pa so porabili 36 najlonskih zategovalnih trakov, 300 jeklenih vzmeti, 50 metrov verige in 50 metrov jeklenice.

Za dvig trampolina 30 metrov nad tlemi je poskrbel 42 metrov visok žerjav z nosilnostjo 12 ton iz podjetja Klančar.

Foto: Arhiv Dunking Devils

Foto: Arhiv Dunking Devils

Mreža, ki so jo naročili iz Francije, je fante med izvajanjem vrtoglavih salt in skokov kot edina prepreka varovala pred padcem v globino.

Največji trampolin na svetu jih je namreč pognal tudi do deset metrov pod oblake, kar pomeni, da so Gašper, Jan, Matevž in Maks leteli kar 40 metrov nad zemljo.

Foto: Arhiv Dunking Devils

Adrenalinska izkušnja na gigantskem trampolinu je člane skupine Dunking Devils tako navdušila, da si želijo največji trampolin na svetu poleti 2020 postaviti tudi v Ljubljani.

Maks Veselko, eden od akrobatov, je občutek lebdenja 40 metrov nad tlemi, od katerih te loči le nekaj tankih vrvic, spletenih v mrežo, opisal z naslednjimi besedami: "Na začetku telo doživi šok, a se sčasoma privadi na nenehno gibanje žerjava in odbijanje mreže, ki valovi pod skoki akrobatov. Pospeški, ko te mreža izstreli, so vrtoglavi, let po zraku pa čisti užitek!"

Podvig, ki so ga posneli v Sežani, si lahko ogledate na platformi YouTube.