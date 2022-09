Ste bili del Guinnessovega rekorda? #video

Po dobri pojedini pa je treba poskrbeti še za telesno aktivnost, so poročali v oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 8. uri, zato smo se odpravili v Tivoli, kjer je naša akrobatska skupina Dunking Devils pretekli konec tedna pripravila neverjetni akrobatsko-umetniški spektakel s 50 nastopajočimi.

Guinnessov rekord z velikega trampolina Foto: Planet TV Dogodek je povezoval Klemen Bučan, ki pravi, da je svoje navdušenje nad akrobacijami komajda zadrževal. V prvi vrsti je za akrobate navijala tudi nekdanja exatlonovka Pina Umek, ki ji akrobacije niso tuje, saj se je preizkusila tudi že v njihovih vrstah. Obljubljali so spektakel in občinstvo ga je res dobilo. Poskočni vragi so postavili nov Guinnessov rekord v zabijanju z velikega trampolina, s salto vmes, 90-minutno predstavo pa so popestrili tudi plesalci in glasbenik Nipke.

Če bi se kakšnih zanimivih dogodkov radi udeležili v tem tednu, vam jih tukaj ponujamo nekaj. Na območju enega izmed nakupovalnih središč v prestolnici se ponovno dogajajo Siti pod zvezdami, gledališče, koncerti in stand upi. V glasbeni poslastici bodo uživale vse generacije. V petek zvečer bodo v Križankah svoj drugi studijski album Demoni predstavili priljubljeni mladi rokerji Joker Out, za tiste, željne malo drugačne glasbe, pa bo poskrbela skupina Laibach ob spremljavi vokalnih skupin ter simfoničnega in harmonikarskega orkestra.

