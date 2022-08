"Letos moramo zmagati mi, modri" #video

Ekipa oddaje Jutro na Planetu se je vrnila. Nabrali so si novih moči in danes zjutraj gledalce pozdravili v novi sezoni. Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa pa sta na koncu oddaje z vsem oboževalci Exatlona podelila tudi vest, kdo sta prva člana modre ekipe.

Luka Burja je star 29 let in prihaja iz Kamnika. Je medijski tehnik in ekspert kalistenike. Ljubitelj nogometa pravi, da mu bodo veščine iz nogometa prav prišle tudi v Exatlonu, ne boji pa se niti ročnih spretnosti in metanja na koncu poligonov. Enaindvajsetletna Karolina Siročič prihaja iz Ljubljane, je študentka fakultete za šport. Rada ima tenis in ima opravljeno tudi licenco za poučevanje, trenutno tenis trenira otroke in pri tem uživa. Pravi, da je že lani v Exatlonu navijala za modre in da letos morajo zmagati prav oni.

Rdečo ekipo smo že spoznali, na osupljivih poligonih v vroči Dominikanski republiki pa se bo z njo spopadla modra ekipa izzivalcev, ki jo sestavljajo Boris Vidović, Andreja Košir, Marko Vnuk, Pika Miškulin, Jaka Polak, Karolina Siročič, Luka Burja in Tjaša Lepej.

Exatlon bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami.

