To sta ji podarila otroka pred Exatlonom #video

Rdeča in modra ekipa sta že odleteli v Dominikansko republiko, kjer se bo tudi letos odvijala nova sezona Exatlona. Tam se bosta pomerili na poligonih, v blatu, na kopnem ter v vodi. Najpogumnejša, najhitrejša ter najspretnejša zmagovalec in zmagovalka pa bosta osvojila glavno nagrado 50 tisoč evrov. Vsi komaj čakajo, da se snemanje začne, del ekipe pa smo ujeli tik pred odhodom na letalo. Neprespani, saj so leteli zgodaj zjutraj in s spominki v rokah, se že pripravljajo, kaj se bo zgodilo, če jih bo premagalo domotožje.



Edina mama v rdeči ekipi je v slovo dobila tudi amulet za srečo. Otroka sta ji pred vstopom v Exatlon podarila dva plišasta obeska za ključe, saj so tekmovalci omejeni pri količini prtljage. Teja pravi, da ob slovesu niso jokali, skupaj so zaspali, zjutraj jo je na letališče pospremil mož, otroški darili pa si je takoj pripela na torbo in odletela na drugi konec sveta po novo izkušnjo.

Teja je obenem najstarejša v rdeči ekipi in je mati dveh otrok, zato so ji sotekmovalci že nadeli tudi ljubkovalno ime: mami. Jan Klobasa se je na družabnih omrežjih že pošalil, da jih v Pariz pelje mami. Tam so se namreč ustavili na dolgi poti do Dominikanske republike.

Exatlonovci na letalu Foto: Instagram

Exatlon Slovenija se vrača 5. septembra. Od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu.

