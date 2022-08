Exatlonovec: Nazadnje sem jokal od veselja, ko sem izvedel ...

Že 5. septembra se na Planet vrača najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki prinaša nove poligone, novega voditelja ter nove tekmovalce in tekmovalke. Rdečo ekipo bo zastopal tudi nekdanji nogometaš, model in osebni trener Michael Lovrec, ki je najprej treniral atletiko in tenis, nato pa je njegova velika ljubezen postal nogomet. V pogovoru pred odhodom v Dominikansko republiko nam je med drugim razkril, kdaj je nazadnje točil solze.

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Predvsem me zanima, česa sem sposoben in kje so moje meje.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Najbolj me je navdušilo, kako so bili nekateri tekmovalci že v povsem izgubljenem položaju, nato pa se jim je uspelo vrniti v igro. Moja najljubša tekmovalca sta bila Igor Mikič in Franko Bajc. Igor je bi zame favorit, saj je dokazoval, da se je vedno treba boriti do konca in da lahko z mirnostjo nadoknadiš vsak zaostanek. Za Franka pa vsi vemo, da je neverjeten.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalec Exatlona?

Verjamem, da lahko zmagam, ker sem fizično in psihično dobro pripravljen na to preizkušnjo.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Najverjetneje bi si privoščil potovanje, preostanek bi ostal na mojem računu in čakal na pravo priložnost.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Svojim treningom sem dodal več kondicijskih priprav in treninge za motoriko. Psihološko pa je po mojem mnenju treba biti vedno dobro pripravljen, saj ne veš, kakšne preizkušnje te čakajo v življenju.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

V otroštvu sem najprej treniral tenis, kasneje sem se odločil za nogomet, ki ga še danes igram. Poleg tega me navdušuje tudi fitnes. Šport mi v življenju veliko pomeni. Moj največji športni uspeh je bilo tretje mesto v skoku v višini in predvsem igranje profesionalnega nogometa v tujini.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Moja najtežja življenjska preizkušnja je bila, ko sem želel podpisati pogodbo za nogometni klub Rudar Velenje, a je NK Maribor to preprečil. Iz tega sem se naučil, da te bo v življenju vedno nekdo poskusil ustaviti na tvoji poti, a moraš vztrajati in zasledovati svoje cilje.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Nazadnje sem jokal od veselja, ko sem izvedel da sem sprejet v Exatlon (smeh, op. p.).

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Šport predstavlja velik del mojega življenja, zato za preostale hobije ni veliko časa. Najraje ga posvetim družini in prijateljem, ki mi največ pomenijo.

Ste samski ali v zvezi?

Zdaj sem že pol leta samski.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Najbolj me skrbi, kako se bom spopadal z visokimi temperaturami, ki vladajo v Dominikanski republiki. Vseeno sem bolj navdušen in vznemirjen, kot da bi me kaj skrbelo.

Kako po navadi rešujete nesoglasja?

Menim, da je treba napetosti vedno reševati z mirnostjo in pogovorom.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Mislim, da s tem ne bo težav. Že zaradi nogometa sem vajen, da po nekaj časa ne vidim svojih najbližjih.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Trenutno na internetu in na družbenih omrežjih preživim od dve do tri ure na dan, zato mislim, da bo takšen "detox" zelo zanimivo doživetje (smeh, op. p.). Ampak verjamem, da bomo na to zelo hitro pozabili, saj se bo treba osredotočiti na povsem druge stvari.

Ali radi potujete?

Do zdaj nisem veliko potoval, razen bližnjih držav, kot je Hrvaška. Obožujem Dalmacijo. Sem pa živel v tujini, ko sem na Slovaškem nekaj časa profesionalno igral nogomet.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Tekmovalen, natančen in zabaven.

Koga od lanskih tekmovalcev bi najraje izzvali na poligonu?

Iz lanske sezone bi se najraje pomeril s Frankom, saj je bil najboljši in moje mnenje je, da se je treba primerjati z najboljšimi.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

