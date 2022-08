Postavna Exatlonovka: Najbolj sem ponosna, da sem premagala depresijo

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Ker že od malih nog obožujem šport. Že v osnovni šoli sem komaj čakala na športno vzgojo. Šport mi je bil vedno blizu, zato je Exatlon preizkušnja, ki mi je pisana na kožo.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec ali tekmovalka?

V prvi sezoni sem takoj začutila bojevitost in tekmovalnost med tekmovalci. Šov ti zleze pod kožo in zato ga začneš redno spremljati. Najljubšega tekmovalca ali tekmovalke nisem imela, saj sem vedela, da je vsak od tekmovalcev nekaj posebnega in se trudi po vseh najboljših močeh. Moram pa izpostaviti Marjanco, ker me je navdušila s svojim odločnim značajem.

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

Ker sem izjemno tekmovalna in ne prenesem porazov v življenju, zato bom tudi na poligonih dala od sebe več kot sto odstotkov.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Če bi zmagala, bi zagotovo šla za leto dni potovat okoli sveta. Tega si želim že nekaj časa, vendar me obveznosti vedno zelo omejujejo. Seveda bi organizirala tudi potovanje za bližnje in mojo družino, da se jim zahvalim za podporo na tem norem popotovanju (smeh, op. p.).

Kako se pripravljate na Exatlon?

Že dve leti se redno ukvarjam z fitnesom in krepim svojo moč. Zadovoljna sem, ko vidim napredek, in to me še dodatno motivira. Veliko treningov sem usmerila tudi v metanje in kardio treninge.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Moj prvi šport je bila ritmična gimnastika, v kateri se nisem ravno našla. Pri osmih letih sem začela zbirati nalepke nogometašev in začela igrati nogomet na svoji osnovni šoli. Vsako leto sem bolj čutila, da je to moj šport, in napredovala. Pri šestnajstih letih sem se začela spopadati s svojo telesno težo. Bila sem precej suha in se zaradi psihičnih motenj nisem mogla zrediti. Po srednji šoli, ko sem premagala depresijo, sem se odločila za novo športno pot. To je bil fitnes, ki me spremlja še danes in verjamem, da me bo spremljal tudi v prihodnosti.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Najtežja preizkušnja zame je bila zagotovo srednja šola, kjer sem se borila s psihičnimi težavami. V tem obdobju življenja sem izgubila voljo do življenja. Na srečo sem to premagala, saj sem bila dovolj močna in sem se začela osredotočati na stvari, ki prinašajo veselje in te motivirajo.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Dosežek, na katerega sem najbolj ponosna v življenju, je zagotovo, da sem premagala depresijo in sem se začela imeti rada. Ponosna sem tudi na naziv miss turizma 2022, ki mi je dala dodatno motivacijo v življenju in dodatno potrditev, da moram stvari delati z ljubeznijo, saj se dobro z dobrim vrača. K temu strmim tudi pri vsakdanjih dogodkih.

Kakšne so vaše izkušnje z mediji?

Moji prvi stiki z kamero so bili leta 2018, ko sem bila kandidatka za miss Slovenije. To je bila odlična odskočna deska za naprej. Pojavljala sem se tudi na različnih modnih revijah, snemanjih, videospotih ...

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Svoj prosti čas najraje preživljam s prijatelji, s katerimi po navadi hodimo na izlete. Veliko svojega časa preživljam tudi v fitnesu, poleti rada rolam, tečem v naravi, pozimi pa rada smučam. Zelo rada raziskujem skrite kotičke, ki so povezani z zgodovino.

Ste samski ali v zvezi?

Sem v zvezi že več kot eno leto. Moj fant je tudi moja največja opora in me podpira na vsakem koraku do zastavljenih ciljev.

Kako po navadi rešujete nesoglasja?

Nesoglasja vedno rešujem s pogovorom. Sem izjemno nekonfliktna oseba, v večini primerov se ne maram prepirati, ampak se raje iz oči v oči pogovorim in rešim situacijo.

Vas skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Domotožje bo seveda prisotno, vendar smo vsi šli v Exatlon z jasnim ciljem. Potrebna bo osredotočenost na tekmovanje in za nekaj časa bom poskusila pozabiti na čustva.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Mislim, da bo to izziv. Telefoni nas namreč spremljajo na vsakem koraku v življenju. Ampak jaz sem to vzela kot dobro in verjamem, da se mi bo ta premor čisto prilegel. S sotekmovalci bomo tako lahko navezali bolj pristne odnose in bomo lahko zares prisluhnili drug drugemu.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Trmasta, skrbna, tekmovalna.

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali, da se pomerita na poligonu in zakaj?

Zagotovo bi bil zame poseben izziv, če bi se pomerila z Marjanco, saj občudujem njeno vztrajnost, ki jo je kazala ves čas Exatlona.

