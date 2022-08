Profesionalni akrobat pred Exatlonom: Komaj čakam, da vržem vso to digitalno navlako v kot

Že 5. septembra se na Planet vrača najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki prinaša nove poligone, novega voditelja in seveda tudi nove tekmovalce in tekmovalke. V rdeči ekipi bomo letos spremljali tudi profesionalnega akrobata in člana akrobatskega dua Flipping Art, 27-letnega Tima Nuča.

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Ker že od nekdaj zelo rad premagujem poligone. Že kot otrok sem premagoval poligone, ki mi jih je ponudila narava. To je bilo nekaj, kar sem preprosto moral početi. Moral sem zadovoljiti biološke potrebe po gibanju. Te so bile in pri meni še vedno so visoke. Pozneje sem se intenzivno začel ukvarjati s parkurjem. Vrnil sem se k aktivnosti, ki sem jo sicer takrat izvajal na nezavedni ravni. Poligoni in pa ovire so bili tokrat višji, večji in pa bolj nevarni. Vse to mi je dalo gibalno kreativnost in gibalno inteligentnost, s katerima je moje gibanje postalo prilagodljivo kot voda, ki teče po strugi.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil najljubši tekmovalec?

Zagotovo poligoni. To je zame kot igrišče za otroka. Zabaviščni park za odrasle. Premagovanje ovir in instantna kreacija potrebnih gibalnih akcij pri meni sproži verigo pozitivnih hormonskih odzivov, od katerih sem že skoraj odvisen (smeh, op. p.). Najbolj sem opazil Franka, ki je bil izjemno fluiden, prav zaradi tega pa je bil zame nesporen favorit, kar je na koncu tudi potrdil.

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi lahko postali zmagovalec Exatlona?

V preteklosti sem osem let treniral nogomet. Vendar sem sčasoma začel pogrešati večdimenzionalno gibanje, ki ga pri nogometu nisem našel. Iskal sem gibanje s širino, iskal sem nenehen nadzor v vsakem mogočem položaju. Tudi z zaprtimi očmi in obrnjen z glavo navzdol. To mi je dalo širok gibalni spekter in ekonomičnost gibanja. Mislim, da zmagovalec Exatlona to potrebuje.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Denarno nagrado bi izkoristil kot naložbo v Flipping Art spletne tečaje akrobatike.

Kako se pripravljate na Exatlon?

Sem profesionalni akrobat in moram reči, da so priprave precej podobne, če ne kar enake, kot za akrobatske nastope. Fizično izboljšujem relativno moč in medmišično koordinacijo, čaka me pa še zadnja faza aktivacije, s katero končam neki pripravljalni cikel. Vseskozi pa skrbim tudi za gibljivost. Kar zadeva psihično pripravo, je zgodba enaka kot pred nastopi. Najbolj uporabljam vizualizacijo, ta mi je do zdaj dala v najtežjih preizkušnjah mentalno moč in stabilnost. Držal se bom torej svojih pristopov, ker zame učinkujejo.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

V osnovni šoli sem treniral nogomet, pozneje sem se ukvarjal s košarko, potem pa me je kmalu zasvojila akrobatika. Vseskozi pa sem bil še vedno bil odprt za vse druge športe. Motokros, hokej, kolesarjenje, street workout ... Kar zadeva dosežke, bi težko to ovrednotil skozi prizmo športnih dosežkov. Ker delujem na področju šovbiznisa, lahko navedem najboljšo uvrstitev tujcev v finalu hrvaških Supertalentov. Tukaj moram omeniti svojega akrobatskega partnerja Luko. Brez njega ne bi bilo tega dosežka in sploh najine akrobatske skupine Flipping Art.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja? Kako je vplivala na vas?

Zgoraj omenjeni finale Supertalenta verjetno velja za eno izmed najtežjih življenjskih preizkušenj. Vsaj kar zadeva športni ali poslovni del. Tam sva z akrobatskim partnerjem Lukom namreč zaradi vrste tehničnih težav finalni nastop opravila brez ene same generalke. Nastop sva vadila s pomočjo vizualizacije, zato sem tudi videl, kakšno moč ima. Še danes se spomnim tistih nekaj deset sekund, ko sva čakala na začetek nastopa, ko nisva vedela, kaj bo in česa ne bo. Večkrat si v kriznih položajih dava za referenco ta primer in si rečeva: če sva tisto opravila brezhibno, bova tudi to. Danes vem, da nič ni tako strašnega in da bo na koncu vse dobro.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Moj življenjski dosežek je, da sem svoje otroške sanje predstavil vsemu svetu. Nikoli si nisem predstavljal, da bodo moje akrobacije vidne po vsem svetu. In to, da lahko svojo kreativno plat izrazim tako, da ustvarim gibanje in koreografijo tako, kot jih ni še nihče, in pri tem to postane vidno. To je zame življenjski dosežek.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Športne aktivnosti so poleg mojega poklica v večini tudi moji hobiji. Vendar, če izberem hobi, ki ni povezan s športom, je to nedvomno igranje kitare.

Ste samski ali v zvezi?

Sem v zvezi, zdaj že štiri leta in pol.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Če sem čisto iskren, sem bolj pozitivno vzhičen, kot pa da bi se česa bal.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Zadnje čase se poskušam vedno umiriti in nadihati, preden začnem reševanje nesoglasij. Po svoje se s tem izognem bliskovitim, neracionalnim in čustvom podvrženim odzivom.

Mislite, da vas bo v Dominikanski republiki mučilo domotožje? Koga boste najbolj pogrešali?

Če sem iskren, kljub temu da sem zdoma že od svojega 14. leta, se me lahko dotakne tudi domotožje. Vsekakor bom pogrešal svojo družino, punco, sestre, psa, dedka, babico ...

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Iskreno, komaj čakam, da vržem vso to digitalno navlako v kot. Živimo v takem času, kjer težko delamo posle brez digitalnih naprav in družbenih omrežij. Vem, da lahko telefoni s hormonskega vidika zelo slabo vplivajo na nas. Veselim se trenutka, ko ga bom oddal.

Ali radi potujete?

Zelo rad imam potovanja in če je le mogoče, skočim kam, vendar v zadnjem obdobju nisem potoval toliko, kot bi si želel. Za zdaj mi je bilo najljubše enomesečno potovanje po Šrilanki.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Drzen, poskočen, prizemljen.

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali, da se pomerita na poligonu?

Že ob gledanju lanske sezone sem si neizmerno zaželel dvoboja s Frankom, ker sva podoben tip tekmovalca. Upam, da bo kdaj ta priložnost (smeh, op. p.).

