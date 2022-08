S poligoni Exatlona se bo spopadla tudi nekdanja profesionalna atletinja

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Rada imam adrenalin, nove izzive in tekmovanja. Ker Exatlon združuje vse to, že komaj čakam, da se vse skupaj začne.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš favorit?

To, da lahko današnja družba še vedno prestane takšne Izzive. Da še vedno lahko funkcioniramo brez telefonov in luksuza. Predvsem pa, kaj je zmožno naše telo, če se odločimo za takšen izziv. Moja favoritinja je bila Marjanca. Preprosto zato, ker je bila vedno osredotočena na zmago, se ni predala in se je borila do konca. Všeč pa mi je bila tudi Pina. Oddajala je pozitivno energijo, hkrati pa je bila tudi zelo dobro pripravljena.

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

Skozi atletiko sem se naučila, da pridejo vzponi in padci in da nikoli ne smeš obupati in nehati verjeti vase. Vedno vztrajam do konca in ne popuščam. Sem odločna, željna novih zmag in izzivov.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Načrtujem vlaganje v razširitev posla, zato bi mi na tej poti denarna nagrada prišla zelo prav.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Do odhoda v Exatlon ohranjam svojo fizično pripravljenost s konstantnimi treningi. Psihično želim ohranjati mirnost, saj verjamem vase in v svoje sposobnosti. Verjamem, da bodo v Exatlonu prišli tudi kakšni težki trenutki, ampak v tem trenutku se ne želim osredotočiti na to, saj verjamem, da bom tudi takšne lahko premagala. V Exatlon želim iti s pozitivnimi občutki, radovednostjo in neskončno voljo po tekmovanju.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Atletiko sem trenirala 15 let. Začela sem jo trenirati že pri rosnih sedmih letih. Moja disciplina je bila tek na 100 metrov z ovirami. Največji dosežki so bili večkratni naslov državne prvakinje, nastopi na evropskih in svetovnih prvenstvih, večkratni nastopi za slovensko reprezentanco. V svoji atletski karieri so me eno leto razglasili tudi za naj atletinjo leta. Najbolj pa sem seveda ponosna na 10. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu za starejše v Oregonu v Ameriki.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Najtežje je bilo, ko sem se na članskem dvoranskem državnem prvenstvu hudo poškodovala. Strgala sem si zadnjo stegensko mišico. Bila je zadnja tekma, da bi lahko izpolnila normo za evropsko člansko prvenstvo, saj so mi manjkale le še štiri stotinke. Žal se mi ni uspelo uvrstiti na tekmo, poleg tega pa sem se še hudo poškodovala. Ta poškodba je bila tudi povod, da sem se kmalu za tem pri 21 letih odločila končati kariero. Na svoji poti sem imela veliko poškodb, ta pa je bila odločilna.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek?

Najbolj ponosna sem bila na to, da mi je po končanju atletske kariere uspelo prebroditi krizo in da sem hitro našla nov cilj in nove izzive. Kmalu po koncu kariere sem odprla svoj vadbeni studio in začela delati kot osebna trenerka in motivatorka. Kmalu za tem sem tudi naredila že kar nekaj spletnih vadbenih programov za ženske. Najbolj sem ponosna na sebe, ker vidim, da lahko zdaj s svojimi izkušnjami in znanjem pomagam ženskam, da postajajo boljša različica sebe in se začnejo dobro počutiti v svojemu telesu.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Zelo rada imam naravo, zato si vzamem čas za daljše sprehode. Velikokrat si vzamem tudi čas za raztezne vaje in poslušanje meditacijske glasbe. Rada tudi berem.

Ste samski ali v zvezi?

Imam fanta Doriana, s katerim sva skupaj devet let.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Z odkritim pogovorom. Če sem za nesoglasje kriva sama, krivdo priznam, se opravičim in poskušam stvari izboljšati.

Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Definitivno fanta, s katerim se zelo dobro razumeva in sva hkrati tudi najboljša prijatelja. Poleg njega pa tudi svojo družino, saj smo zelo povezani med seboj.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Eden izmed razlogov, da me je ta šov še bolj zamikal, je ravno misel, da bi bila nekaj časa brez družbenih omrežij. Rada imam vse svoje sledilce, ki mi na Instagramu sledijo že toliko časa in me podpirajo, ampak kdaj je za psihično zdravje vse skupaj kar naporno. Rada objavljam motivacijske stvari, predvsem kakšne nasvete, spodbudne zapise. Prek svojih družbenih omrežjih mi je cilj, da spodbudim čim več ljudi h gibanju in zdravemu načinu življenja. Zato rada objavljam tudi svoje treninge, svoje obroke ...

Ali radi potujete?

Že v času atletike sem veliko potovala. Veliko tekem sem imela v tujini, vsako leto pa smo se udeleževali tudi priprav na Kanarskih otokih. Vedno smo se imeli super. Nazadnje sva s fantom marca potovala v Mehiko in moram priznati, da me je Mehika kar navdušila. Neizmerno pa mi je všeč tudi Španija. Všeč so mi njihov jezik, glasba, dobra energija, odprtost in prijaznost.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Sem borbena, neustavljiva in prava motivatorka.

Koga od lanskih tekmovalcev bi z veseljem izzvali, da se pomerita na poligonu?

Z Marjanco, saj je zmagala v prvi sezoni Exatlona (smeh, op. p.).

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

