Igor Mikič se vrača v Exatlon: Dregnil bom tja, kjer najbolj boli, vendar ...

Vračate se v Dominikansko republiko na prizorišče Exatlona, a tokrat v nekoliko drugačni vlogi.

Res je. Lani je bila izkušnja v oddaji Exatlon zame nepozabna. Spoznal sem veliko novih ljudi, pridobil novi družini Jadran in Triglav ter videl prelepo Dominikansko republiko. Očitno sem naredil dober vtis na gledalce in produkcijo, zato se letos Mišica vrača na kraj zločina v vlogi posebnega poročevalca s terena. Ta vloga zame ni nova, ker sem v svoji karieri vodil že kar nekaj oddaj in v njih sodeloval, zato vem, da se v tej vlogi najbolje počutim.

Foto: Blaž Vatovec

Kaj lahko gledalci pričakujejo od Igorja Mikiča v drugi sezoni šova?

Vedno briljanten, šarmanten in ekstravaganten. Saj poznate te rime, kajne (smeh, op. p.)? Ogromno smeha, seksapila, iskrenosti in seveda plesa. Dregnil bom tja, kjer najbolj boli, vendar bom po drugi strani tudi opora in steber za tekmovalce. Moja prednost je, da točno vem, kako se bodo počutili in kaj bodo morali prestajati, ker sem lani tudi sam tekmoval. Iz prve roke lahko povem, da ni lahko. Saj veste, da je na televizijskem zaslonu vse videti lažje.

V prvi sezoni Exatlona smo vas spremljali kot tekmovalca. Kateri je bil vaš najljubši trenutek v Dominikanski republiki?

Karibska košarka mi je ostala v zelo lepem spominu, ker sem dvakrat zadel koš s polovice igrišča in moji nasprotniki niso mogli verjeti. Najbolj čustven trenutek pa je bil zame izločitveni dvoboj s Chorchypom. Te oddaje ne bom nikoli pozabil.

Ste po Exatlonu karkoli obžalovali?

Ničesar. Popolnoma ničesar nisem obžaloval. Alfa moški stoji za svojimi besedami in dejanji. Prišel sem skoraj do finala ter dokazal sebi in drugim, da se za to lepoto skrivata iskreno srce in športni duh.

Kako dobro se poznata z Juretom Koširjem, ki ga bomo tokrat spremljali v vlogi voditelja?

Z Juretom Koširjem se pred tem nisva poznala. Seveda sem navijal zanj, ko je navduševal na belih strminah, čeprav nisem ljubitelj smučanja. Spomnim se, da smo ob nedeljah dopoldne gledali, kako dominira (smeh, op. p.). Do zdaj nisva imela priložnosti za daljši pogovor, vendar sva se hitro ujela, saj naju oba odlikuje športni duh. Je izredno spoštljiv, profesionalen in uglajen gospod, zato se lahko pohvalim s tem, da imam njegovo telefonsko številko v svojem imeniku (smeh, op. p.). Mislim, da se bova odlično dopolnjevala in drug drugemu pomagala.

V katerem športu pa bi se Jureta Koširja upali izzivati na dvoboj?

Z Juretom sva oba ljubitelja košarke in fitnesa, zato se zelo veselim, da bova skupaj trenirala, tekla ter kljub napornemu urniku in vročini našla čas za rekreacijo. V zimskih športih pa si ga zagotovo ne bi upal izzvati (smeh, op. p.).

Ali bosta, glede na to, da sta oba tudi glasbenika, morda skupaj skovala kakšno rimo?

Mnogi ne vedo, da je bil Jure Košir eden izmed prvih rap glasbenikov v Sloveniji. Včasih smučam hit, včasih pa počas je legendarna rima, ki jo še dandanes vsi poznajo. Zelo me zanima, kakšen je zdaj njegov glasbeni seznam najljubših izvajalcev in kakšno glasbo posluša.

Kako pa bi bilo slišati vaše vabilo gledalcem k ogledu nove sezone Exatlona?

Jou, jou, pazi,

solze, zmage in porazi,

veselje, blato in novi obrazi,

Exatlon se vrača, voditelja najjača,

Mikič in Košir, kje so kokice, pijača.

Bo tvoja ekipa zmagovita,

'maš svoj'ga favorita?

Se vid'mo na Planetu,

mišica nabita (smeh, op. p.).

Exatlon Slovenija na Planet prihaja že septembra.

