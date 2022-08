Za tri popolne pare so morali preučiti več kot tisoč kandidatov

Nocoj ob 20.45 si boste na Planetu lahko ogledali prvi del prve sezone britanske različice šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Spoznali bomo šest kandidatov, ki so vsi samski že več kot eno leto in je za njimi dolgotrajen in zelo podroben proces izbire primernega partnerja, s katerim se bodo poročili na prvi pogled.

Nocoj bomo spremljali, kako so v Združenem kraljestvu poroke na prvi pogled izpeljali v čisto prvi sezoni leta 2016. Podrobneje si bomo lahko ogledali, kako je potekalo izbiranje primernih ženinov in nevest, strokovnjaki in strokovnjakinje pa bodo razkrili, kaj je odločilno pri izbiri primernega partnerja.

Prvotna skupina strokovnjakov v britanski različici je vključevala antropologa, psihoterapevta s področja spolnosti, psihologa in celo duhovnika. Želeli so pokriti čim večje področje. Udeležence eksperimenta so v prvi sezoni izbrali med več kot tisoč prijavljenimi. Potrebne podatke so od njih zbirali s pomočjo delavnic, intervjujev, različnih testov in osebnostnih vprašalnikov ter znanstvenih študij, vključno z DNK-testi in telesnimi merami.

Nekateri testi so kandidatom vzeli tudi do 12 ur, vse dokler niso našli 15 močnih parov. Ta številka se je še skrčila, ko so upoštevali še morebitne nesprejemljive lastnosti kandidatov, kot je denimo kajenje. Prav resen znanstveni pristop pri iskanju ljubezni je takrat pomenil pravo revolucijo med televizijskimi oddajami, ki so se ukvarjale s podobno tematiko. Vse to so počeli z namenom, da bi zares našli popolne pare. Na koncu jim je uspelo najti tri.

V prvem delu bomo tako spoznali 33-letnega finančnega svetovalca Jasona, 29-letnega svetovalca za varnost Jacka in 33-letnega administratorja Jamesa ter 30-letno anketarko Sam, 31-letno osebno trenerko Kate in 32-letno organizatorko dogodkov Emmo.

V prvem delu bodo svoji družini in prijateljem povedali, zakaj so se odločili za ta korak, in izbrali poročno obleko, ena nevesta pa bo imela pomisleke, še preden bo sploh stopila pred oltar …

Prvi del prve sezone ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo bo na sporedu nocoj ob 20.45!

