S to igralko ne gre češenj zobati #foto

Novozelandska igralka Fern Sutherland ni svetovno znana zvezdnica, čeprav je kriminalna serija Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries) po svetu izjemno priljubljena, celo bolj kot v domovini. Na Planetu trenutno spremljamo 2. sezono serije, ki je na sporedu vsak petek.

Nesojena selitev v Toronto

Igralka izjemno rada potuje in pred epidemijo sta s partnerjem tri leta potovala po vsem svetu, nato pa sta se odločila, da se bosta ustalila v Torontu. A to je bilo tik pred epidemijo in ko je svet postal negotov, meje pa so se zapirale, sta vseeno raje zaprla svoja kanadska bančna računa, odpovedala najemnino za stanovanje in se odpravila nazaj na Novo Zelandijo.

Po letih, ko smo zaradi epidemije manj potovali, se je igralki letos uresničila velika želja, saj si je že dolgo želela odpotovati na Tajsko in tam trenirati tajski boks. Da se je ob tem izjemno zabavala, dokazujejo tudi njene fotografije na družbenem omrežju Instagram.

Sicer pa 34-letna igralka priznava, da na začetku ni bila tako zelo navdušena nad snemanjem kriminalne serije Skrivnosti Brokenwooda, saj se ji je zdelo, da bo šlo še za eno serijo v slogu skandinavskih kriminalk, temačno in polno preobratov. A izkazalo se je, da so Skrivnosti Brokenwooda polne črnega humorja in zanimivih likov.

Zaradi zahval gledalcev se je znova zaljubila v serijo

Da ima serija res veliko oboževalcev po svetu, se je igralka zavedla prav med epidemijo. "Dobivala sem res veliko sporočil iz Italije in vzhodne Evrope od ljudi, ki so prebolevali covid in so se mi zahvaljevali za serijo, ki jim je pomagala preživeti to čudno, strašljivo in osamljeno izkušnjo," je povedala.

"To me je res presenetilo. Nisem si mislila, da bomo imeli tak vpliv na življenja ljudi. Hvaležna sem, da sem del nečesa, kar pomaga ljudem v težkih časih," je še dodala in priznala, da se je zaradi tega znova zaljubila v Skrivnosti Brokenwooda.

Novozelandska detektivska dramska serija Skrivnosti Brokenwooda je na Planetu na sporedu vsak petek ob 20.45. Zamujene dele si lahko ogledate na Planeteka.si.