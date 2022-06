Igralka o težavni izkušnji z režiserjem: Molila sem k bogu, naj se nas usmili!

Na Planetu se danes ob 19.45 pričenja nova kriminalna serija Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries). V njej bosta v glavnih vlogah blestela igralca Neill Rea in Fern Sutherland. Glavna igralka je v enem od intervjujev razkrila, kako se je spopadla s slavo, ki ji jo je prinesla serija, kaj ji je na snemanju pustilo grenak priokus in pa kakšen nasvet bi dala sebi pri 15 letih.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 19.45 lahko ogledali prvi del novozelandske detektivske dramske serije Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries), ki jo vsega skupaj sestavlja sedem sezon, na IMDbju pa ima oceno kar 7,8! V glavni vlogi bo poleg Neilla Ree nastopila tudi igralka Fern Sutherland. V enem od intervjujev je sprva spregovorila o tem, da ji je bilo med snemanjem najbolj všeč to, da je vmes na Novi Zelandiji spoznala veliko unikatnih in prijaznih ljudi.

Igralka pa je nadaljevala z razkritjem tega, kaj ji je v času snemanja ostalo v najbolj negativnem spominu: "Eden od režiserjev, ki je že sicer izjemno zoprn, je bil v času snemanja v procesu razstrupljanja telesa in je lahko pil samo iztisnjene sokove. Ne znam ubesediti, kako zoprn je bil šele takrat, ko ni smel jesti konkretne hrane. Takrat sem molila k bogu, naj se nas usmili in naj nam pomaga!"

Fern so nato vprašali, kako bi se opisala v eni povedi. "Ne boji se kozarca vina," je dejala, nato pa priznala tudi, kaj bi zdaj svetovala petnajstletni sebi: "Nehaj jesti sladoled in opečene kruhke po šoli ter prenehaj si sama striči frufru!"

Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries) je serija, ki je priljubljena po vsem svetu, kar glede na relativno visoko IMDb oceno (7,8) ne preseneča. Fern je pojasnila, kako se spopada z mednarodno prepoznavnostjo in slavo: "Vse skupaj se mi zdi malce bizarno. Svet je namreč tako velik in vedno sem mislila, da ni nikomur mar, kaj počnem. Potem pa zapustim hišo in na vsakem koraku me prepoznavajo oboževalci. Ti so vsi zelo prijazni in prav nič nadležni. Preseneča me samo dejstvo, da nam je uspelo v majhnem novozelandskem mestecu posneti tako svetovno uspešnico."

