Tomaž Mihelič je zaplesal ob drogu in s tem navdušil vse prisotne #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je večerjo za pet nazadnje pripravljala Tinkara Fortuna. Po njeni uspešni postrežbi treh jedi pa je Tomaž Mihelič poskrbel za nadvse zapomnljiv zaključek večerje, saj je zaplesal ob drogu.

Že pred večerjo so Tomaž Mihelič, Urška Vučak Markež, Tim Kores in Miran Rudan navdušeno opazovali, kako spretno se na drogu vihti hčerka gostiteljice večerje – Tinkare Fortuna. Prav ona pa je Tomaža Miheliča spomnila, da ji je obljubil, da se bo v poznih urah povzpel na drog in pokazal svoje plesne veščine.

"Že takoj, ko sem videl njeno hčerko, sem si tako želel tega … In potem me je izzvala, jaz pa sem pljunil v roke in si mislil: Pridi, pridi, punči; gremo!"

Tomaž se je nato spretno zavrtel ob drogu in s tem tako navdušil druge, da so vsi ploskali in vzklikali. Tim je nato v smehu dejal: "Mislim, da mi tega ni treba komentirati. Vsaka čast, stari!"

Tomaž Mihelič pa je vseeno priznal: "Upam, da to ni bila taktična poteza in da me ona ni želela le malo onesposobiti, da bom malce slabše kuhal. Lisica! Za tem lepim kristalnim nasmeškom se skriva taka lisica, joj. Boš že videla jutri. Ne boš se me tako zlahka znebila!"

Že nocoj bo namreč trihodno večerjo za pet oseb pripravljal prav Tomaž Mihelič. Kako dobro se bo odrezal, pa izveste samo nocoj na Planetu ob 20. uri!

