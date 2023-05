Urška Vučak Markež v paniki: Sploh ne vem, kje se me drži glava #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak. Svoje kuharske sposobnosti bo v trihodnem meniju nocoj pokazala Urška Vučak Markež, ki je za tematiko večerje izbrala svojih pravkar dopolnjenih 50 let. Izziv, ki ga bo dobila, pa jo bo spravil v paniko in veliko nejevoljo.