Na večerji pri igralki dva bruhala? #video

Nov teden, novo kuhanje z znanimi Slovenci in Slovenkami. V tokratnem tednu vas bodo v naši kuharski oddaji Riba, raca, rak zabavali Urška Vučak Markež, Tim Kores, Tinkara Fortuna, Miran Rudan in Tomaž Mihelič.

Prejšnji teden smo videli tesen boj na vrhu kuharske lestvice v oddaji Riba, raca, rak – Filip Flisar in raper 6Pack Čukur sta bila izenačena na prvem mestu. Videli smo vešče kuharje in nepoznavalce, ki so se naposled kar dobri znašli. Ob vsem tem je smeh zagotovljen. No, kaj nas čaka tokrat, pa sta nam v oddaji Jutro na Planetu zaupala Urška Vučak Markež in Miran Rudan.

Foto: Planet TV Miran je Urško še pred snemanjem oddaje Riba, raca, rak vikal, zdaj pa sta si neverjetno blizu, pravita. Ugotovili so, da so si povsem različni, a so prišli med snemanjem do te točke, ko skupaj načrtujejo izlete. Prvi na seznamu je obisk Pohorja, k sebi pa jih je spet povabil Miran.

Nocoj kot prvi kuha prav on. Pravi, da se bo potrudil po najboljših močeh, priznava pa, da obožuje italijansko kuhinjo in jedi, ki so pripravljene hitro, a kakovostno. To je tudi njegov moto v kuhinji.

Urška, ki bo kuhala jutri, pa nam je razložila, zakaj je bila na snemanju tako živčna, da je celo pozabila začiniti hrano. "Če ti snemaš neko serijo in kuhaš, ti je vseeno, ker ta stvar ni za pojesti, vseeno je, ali je toplo ali je mrzlo. Zdaj pa je bilo drugače. Vedel si, da pridejo resnični gostje, ki te bodo na koncu še ocenjevali."

In če ne gre vse po načrtu? Rezervnega načrta nista imela ne Urška ne Miran. Urška pa nam je zaupala, da je svoje napake prikrila tako, da je uporabila malce večje količine ene sestavine med kuhanjem. "Pri meni sta menda samo dva bruhala," se pošali igralka.

Sproščena in zabavna Urška in Miran pravita, da tega tedna v oddaji Riba, raca, rak ne gre zamuditi. Obenem pa priznavata, da sama sebe res težko gledata, zato bi Miran takrat raje obiskal mamo in počakal njen komentar.

Jutri v oddaji Jutro na Planetu ne zamudite: z nami bodo članice skupine Bepop, ki 20 let na skupni glasbeni poti slavijo z novo skladbo, himno prijateljstvu. Govorili bomo tudi o tem, kako prepoznati nadarjenost otroka. In na kakšen način ga je treba usmerjati, da svoj talent v življenju tudi uresničuje. Ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.