To je bilo tako, kot da bi snemali Exatlon #video

Na Planetu si boste lahko nocoj premierno ogledali novo oddajo Riba, Raca, Rak. Vsak teden bo kuhalo pet znanih Slovencev in Slovenk, svoje jedi pa bodo tudi ocenili s točkami in na koncu tedna dobili zmagovalca. Kuhamo že ob 20. uri na Planetu.

Na Planetu si boste lahko nocoj premierno ogledali novo oddajo Riba, Raca, Rak. V današnji oddaji Jutro na Planetu pa ste lahko iz prve roke izvedeli, kateri od znanih Slovencev se je doslej izkazal za najboljšega kuharja. Podrobnosti iz ozadja snemanja sta nam zaupala pevec Sebastian in raper 6Pack Čukur.

Foto: Planet TV

"To je zelo naporna oddaja, ni tako preprosto. Saj lahko ti skuhaš, samo vse te stvari, ki ti ostanejo, krožniki, smeti je treba tudi zložiti nekam," pravi 6Pack Čukur. Snemanja so dolga in za marsikoga naporna, saj bomo gledalci videli ves proces. Od nabave surovin do kuhanja ter na koncu postrežbe. Gledalci bodo videli vse, vključno z recepti, pravi Sebastian.

Oba gosta pa sta namignila, da bo že nocoj prvi gostitelj Filip Flisar letvico postavil visoko. On je meni pokvaril ves teden, se je pošalili raper, saj so mislili, da bodo prišli uživat, Filip pa je s svojimi veščinami presenetil vse že prvi dan.

Za piko na i znani Slovenci in Slovenke seveda niso bili veseli, ko so slišali, da je Sebastian intoleranten na laktozo, povrh vsega pa še vegan. "Vsi smo imeli menije že pripravljene, pa smo jih morali spremeniti," je dogajanje orisal Boštjan. Ker so šli vsi nekako iz svoje cone udobja, se jim je nekaterim zdelo, kot da snemajo že Exatlon – najtežjo televizijsko športno preizkušnjo. Bilo je naporno, ampak smo imeli odlično ekipo, pravita sogovornika.

Boštjan Čukur je predvsem ocenjeval jedi, ne toliko vzdušje, ki se prav tako ocenjuje po koncu večerje. Raper pa bo poskrbel tudi za edinstveno postrežbo, jedli bodo z njegove glave. Več pa nam je razkril v zgornjem videoposnetku.

Slastne in izvirne jedi, ki jih bodo pripravljali, bodo polne zapletov, tekle bodo solze, pa tudi smeha bo na pretek. Kakšne kulinarične eksplozije se nam obetajo? Preverite nocoj ob 20. uri v oddaji Riba, raca, rak.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.