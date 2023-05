Rebeka Dremelj: Kaj je nor?! Jaz tega ne bom jedla! #video

V zabavni kuharski oddaji Riba, raca, rak, ki si jo boste prvič lahko ogledali nocoj ob 20. uri na Planetu, bo kot prvi znani Slovenec svoje kuharske veščine Sloveniji in svojim štirim gostom pokazal nekdanji profesionalni smučar Filip Flisar.

Filip sicer ni vedel, komu bo kuhal, se je pa odločil v vsako jed trihodnega menija vključiti šunko. Tudi v sladico! "Šunka do Tokia! Normalno, da bom dal šunko v sladico. Kam pa naj jo dam?!" je svojo odločitev pojasnil nekdanji profesionalni smučar.

Filipa bodo nocoj na večerji obiskali Sebastian, Boštjan Čukur, Rebeka Dremelj in Manja Stević, ki pa so v svoje roke dobili samo njegov jedilni list. Odzivi na to, da bo v sladici vključil ta, za marsikoga nenavaden element, pa so bili mešani.

Boštjan Čukur je ob prebiranju menija dejal: "Pijani pocen s 'špehom'. On očitno že vnaprej ve, da bomo mi rahlo vinjeni, ko bomo prišli do sladice. Pocen s 'špehom' … Ali je to kakšen trik in je 'špeh' neka prispodoba? Jaz sladice s 'špehom' še nisem jedel, tako da se veselim. Pijan pa sem že kdaj bil, tako da bo."

Filip je nato zatrdil, da se šunka lahko uporabi kjerkoli in da bo to tudi dokazal. "Oziroma ne jaz, oni, ko bodo jedli, bodo povedali. Vsaj upam, ampak mislim, da bodo."

Rebeka Dremelj pa te njegove teze med prebiranjem jedilnika ni najbolj podprla: "Pa ja ne bo sladice s 'špehom' naredil?! Kaj je nor?! Jaz tega ne bom jedla."

Kaj mislite, bo Filip Flisar dokazal, da šunka sodi v vsak hod menija? Bo Rebeka Dremelj sladico pojedla ali jo bo pustila, kot je napovedala? Preklopite na Planet nocoj ob 20. uri in izvedeli boste vse odgovore!

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri!

