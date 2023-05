Tako so se komentatorji pošalili na račun Aleša #video

Komentatorji so se v šovu Poroka na drugi pogled dotaknili tudi prvega srečanja z morebitnim partnerjem, na katerem je po besedah Mihe Hercoga veliko odvisno že od prvega objema in stiska roke, s katerima človeka hitro oceniš. "Ali mislite, da smo vsi ljudje v splošnem tako zakomplicirani?" je nato zanimalo Špelo Grošelj.

S svojim odgovorom pa je za salve smeha poskrbela Tanja Kocman, ki je dejala: "Mislim, da Aleš recimo ni." S tem je imela v mislih to, kako je v šovu Poroka na prvi pogled sprejel Anno in njeno razmišljanje ter hobije, čeprav so mu bili do tedaj neznani. Tanja je nato poudarila, da tega res ni mislila grdo.

Po koncu smejanja, ko so vsi prišli do sape, pa je za piko na i poskrbel Miha Hercog. "Ti imaš Aleša za tistega, ki tudi po koncu kosila vse poje, ker stran pa ne bomo metali, saj bo Aleš pojedel. Ali pa, ko se vprašaš, če bodo te kosti za psa, in rečeš, ah ne, saj bo Aleš."

"To pa je bilo grdo," mu je s prstom požugala Tanja, z njo pa se je strinjala tudi Špela.

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri! Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.