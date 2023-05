Anna priznala: Hočem ga videti, hočem ga objeti! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, se bodo svojo končno odločitev razkrili še Vlasta in Rok, Maša in Žan ter Anna in Aleš. Prav za zadnjo ženo pa je bilo ločeno preživljanje tedna pred končno odločitvijo daleč najbolj zahtevno.