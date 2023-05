Meri priznala: Mene je kar malo sram! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta Meri in Matevž pred strokovnjaki na zadnji skupni ceremoniji razkrila tudi svojo plat zgodbe, ki je na zadnji skupni večerji pripeljala do odmevnega prepira med Mašo in Meri. Kaj sta zakonca povedala o tem, razkrivamo v nadaljevanju …

Strokovnjake je na zadnji skupni ceremoniji zanimalo tudi dogajanje na zadnji skupni večerji in kako sta vse skupaj doživljala Meri in Matevž. "Mene je kar malo sram. Takoj, ko je moja roka s kozarcem trznila sem se vprašala, kaj sem naredila," je prva odgovorila Meri, nato pa dodala: "Zaradi tega se ne bom bičala. Opravičila sem se. Vem, da sem ravnala narobe, sem pa vseeno delovala v skladu s sabo in bila pristna."

Nato je povedala, da jo je najbolj zmotilo to, da se debata o tem na večerji tudi za njenim hrbtom ni prenehala. "Tisti večer, ko mi je Maša pisala, smo se sicer na ta račun smejali, ampak mene je zmotilo, ker se je naslednji dan to želelo prikazati drugače, ker je dekle pisalo Matevžu, naj zaigra, da jo je povabil na kavo, da bodo lahko naredili nove posnetke zaslona, da bi on izpadel drek."

Nato pa je dodala: "Jaz sem videla njun pogovor, še preden mi je Maša pisala o tem. Zato se mi je zdelo, da je bilo vse, kar se je odvilo drugi dan, mešanje dreka. In to me je zmotilo. Zmotilo me je, da se je nekoga želelo prikazati v slabi luči, da bi nekdo drug izpadel bolje. Jaz bi od kolegice pričakovala, da mi tega ne pove ob enajstih zvečer, ko je že nekaj spila, ampak da se usede z mano in pogovori kot odrasla oseba."

Meri je nato poudarila še, da sta nastali konflikt z Matevžem zelo dobro rešila, čeprav se je ona umaknila in odšla v Tinino stanovanje. Strokovnjaka Timoteja Strnada pa je nato zanimalo, kako je to situacijo doživel Matevž. Ta mu je odvrnil:

"Jaz sem bil mnenja, da se je vse nekako začelo zaradi mene, zato sem mislil, da bi moral stopiti zraven, hkrati pa se mi je zdelo, da se vse skupaj ni navezovalo na Mašo. Z Meri sva namreč imela drug problem, saj Meri ni zmotilo, da sem se jaz pogovarjal z drugo, ampak to, da tisti dan nisva želela obiskov."

Meri je nato dodala, da ji je Matevž to, da se pogovarja z drugim dekletom, zaupal že par dni prej, preden ji je to povedala Maša.

Matevž je nato pripomnil, da ni bil prepričan, če se sploh mora vmešati v spor med Mašo in Meri, dodal pa: "Mogoče sem bil preveč optimističen. Upal sem, da se bo stvar nekako rešila. Mi je pa žal, da nisem Meri že prej povlekel stran, ampak ja, se je zgodilo, kar se je zgodilo."

Strokovnjakinja Alja Fabjan je nato priznala, da se je pri Merijini reakciji vprašala, ali je bilo krivo ljubosumje, Meri pa ji je priznala, da ne, nato pa pojasnila:

"Mene je zmotilo to neprestano poseganje v naju. Po enem večeru in še naslednji dan in še zvečer, ko je imel Matevž družino pri nama na obisku … To je mene povsem vrglo iz tira. Ne vem zakaj, ampak mene to zelo zmoti. Mislim pa, da nobenemu drugemu ne bi ustrezalo, da se nekdo tako vtika in potem še govori to okoli. Meni se zdi to povsem odvečno. Naj se ukvarja vsak s seboj. Žal mi je, da sem jo polila, za vse ostalo pa ne."

